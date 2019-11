La trinchera de las Cortes

Costó años conseguir que las Fuerzas Armadas españolas permitiesen la existencia de asociaciones profesionales, lo más parecido a un sindicato para que los soldados, fundamentalmente, encauzaran sus reivindicaciones de mejora laboral. Un sistema que está siendo menos últil de lo que esperaban ante el inmovilismo del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas). Pero si la esperanza estaba puesta en la vía civil del parlamentarismo, esta tampoco está teniendo ningún efecto práctico para los militares.

En los últimos años, las asociaciones militares han comenzado a asomarse por las Cortes de Aragón, para solicitar, vía reuniones con partidos o con comparecencias en la Comisión de Peticiones Ciudadanas, la ayuda del Ejecutivo en lo que esté en su mano. Fundamentalmente, el cumplimiento de la ley que permite reservar plazas, o dar alguna ventaja, a los soldados que se ven abocados a abandonar el Ejército a los 45 años. Pero hasta el momento todas han quedado en saco roto.

Así sucedió, por ejemplo, con la que efectuó la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) el año pasado, que cristalizó en una proposición no de ley, impulsada por Podemos, para instar al Gobierno de Aragón a reunirse con las asociaciones militares y tomar medidas en cuestiones de formación, conciliación o reincorporación laboral.

La propuesta fue respaldada por los grupos políticos, pero la iniciativa solo se concretó en una reunión «de dos minutos» con un integrante del gabinete de Lambán, según confirmaron fuentes de ATME. Y en eso quedó todo.

Comparecencia

Meses después, en octubre del año pasado, pasaba por la misma comisión la asociación 45 y más, y los grupos apoyaban otra moción para instar a la DGA a que a su vez instase al Gobierno central a proporcionar el censo de Reservistas de Especial disponibilidad, para hacer un estudio de reorientación laboral. Incluía también el cumplimiento de los artículos legales que obligan a tener en cuenta el tiempo de servicio castrense para oposiciones, así como la reserva de plazas.

El compromiso daba un plazo de seis meses para adoptar alguna medida, pero nunca más se supo. Fuentes de Ciudadanos, el grupo que la propuso, confirmaron que presentarán una pregunta parlamentaria para interesarse por el estado de la cuestión, y la asociación está pidiendo información a la Administración autonómica sobre lo mismo.

Paralelamente, los procesos de selección que efectivamente han reservado plazas para tropa y marinería en Aragón no están teniendo fortuna. Así, en Zaragoza capital se reservó una plaza en las oposiciones de Policía Local. Precisamente el sábado se celebra la primera prueba, pero la oposición está recurrida. No es por esta reserva, eso sí, sino por no respetar los cupos de movilidad (para cambiar el destino) que marca la Ley de Coordinación de Policías Locales, según aclararon fuentes de CSIF, uno de los recurrentes.

El caso más célebre es el de las oposiciones de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que reservó un 30% de plazas. Precisamente este jueves se celebra el juicio, en el que comparecen como codemandadas la Abogacía del Estado y Defensa. De ganar, se abriría la puerta para la generalización de convocatorias, temen desde el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón. Consideran que solo se deberían reservar plazas para las Fuerzas de Seguridad, y también que a la DPH le vino de perlas para paralizar la oposición.