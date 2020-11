Trump no goza de simpatías pero Biden tampoco convence a los norteamericanos que viven en Aragón

La lejanía no disminuye el interés con el que los estadounidenses que viven en Aragón están viviendo las elecciones en su país. Todos ellos, sean del color político que sean, están atentos a ver cómo evolucionan las votaciones. Muchos se inclinan por Biden, pero reconocen que, si bien el presidente Trump no goza de sus simpatías, el candidato demócrata tampoco acaba de convencerles. Temen que no pueda con el líder republicano, al que acusan de haber hecho una política desastrosa frente a la covid-19.

Por ejemplo, Joe McMahon, de 49 años, que procede de de Ohio y es profesor de Periodismo en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza, no oculta que una victoria de Trump sería “muy malo para Estados Unidos, Europa y el mundo en general”.

“En cuatro años ya hemos visto que Trump solo se preocupa por los ricos, por gente como él, de forma que cuando dice que quiere mejorar la economía, se refiere a la economía de la clase adinerada”, empieza. Eso por un lado ya hace que no le atraiga como candidato. Y, por otro, está su ausencia de política contra la covid-19. “No ha hecho nada para frenarla”, manifiesta.

En cuanto a Joe Biden, “no es un candidato perfecto”, “Tiene muchos años ya y no sé si posee la agilidad mental necesaria para enfrentarse a Trump", opina. Aun así, piensa que "se va a ver favorecido por todos los que quieren deshacerse de Trump, como es mi caso y, espero, el de la mayoría de la gente”.

"Por su carácter infantil, va a ser difícil sacar a Trump de la Casa Blanca"

“Trump demuestra constantemente que habla y se comporta como un niño, y coge rabietas cuando no consigue lo que quiere, o sea que va a ser difícil sacarlo de la Casa Blanca”, añade Joe McMahon.

“Si sale Trump, nos esperan cuatro años de mentiras”, continúa el profesor de Periodismo, que critica que Trump “ni siquiera tiene un programa de gobierno”. “Promete que va a hacer cosas maravillosas, pero ni están recogidas en su programa ni ha hecho nada realmente”, agrega. “Espero, de verdad, que en enero se vaya de la Casa Blanca”, afirma. "Al menos, Biden tiene un programa".

“No entiendo cómo ha conseguido Trump convencer a tanta gente de que va a hacer algo por ellos y que le siguen como ovejas sin que él haya hecho nada de nada para ayudarles”, sostiene McMahon. “No lo puedo entender”, reflexiona.

Meredith Glazer, de 27 años, nació cerca de Boston, en Massachusetts, un feudo demócrata, pero vive y vota desde hace diez en Florida, un estado que oscila entre los dos principales partidos (swing state) y que tiene una gran importancia electoral por su peso demográfico, hasta el punto de ser crucial para dar la victoria o la derrota a uno de los dos partidos.

"Si Biden gana, Trump se tomará muy mal su derrota"

“Trump no es mi mejor amigo”, advierte de entrada Meredith. En su opinión, la victoria del candidato republicano seria “algo malo para el país”, por eso confía en que un número suficiente de los electores “reaccione a tiempo” y no le vote.

Biden tampoco le convence, asegura, y recuerda que “hay otros candidatos”, pero que no son conocidos y no tienen posibilidades de salir. Con todo, espera y desea que resulte elegido el candidato demócrata. De hecho, está segura de que el exvicepresidente conseguirá la mayoría del voto popular, aunque otra cosa es el número de compromisarios. “Si Biden gana, creo que Trump se tomará muy mal su derrota, dudo que deje el cargo así como así”, subraya.

Contra Donald Trump juega el hecho, según Meredith Glazer, que cuida niños y da clases de inglés en Zaragoza, de que “su gestión de la pandemia de coronavirus ha sido la peor del mundo, como lo demuestran las estadísticas de fallecidos”. Eso, considera, tiene que pasarle factura electoral. de hecho, muchos votantes del Partido Demócrata están convencidos de que este dato nuevo en una campaña presidencial puede llevar a Biden a la Casa Blanca.

"Biden es demasiado viejo para el cargo"

Jay Johnston tiene 54 años y nació en Texas, si bien ha vivido en Ohio. Se dedica a la enseñanza del inglés y también a la pintura artística en Zaragoza. “Moralmente, no estoy convencido de que sea bueno que gane Trump”, señala nada más empezar. Él se siente “algo avergonzado de la imagen mundial” que da Trump y de su forma de actuar en el poder.

Jay sonríe abiertamente cuando se le pregunta si cree que Biden es la persona adecuada para representar al campo demócrata. “La verdad es que no me convence ninguno de los dos”, explica. “Joe Biden es demasiado viejo para el cargo y me temo que, si tiene problemas de salud durante los próximos cuatro años, como es probable, va a generar una situación difícil”, afirma.

Jay Johnston cree además que los demócratas tendrán problemas para sacar adelante su programa por el hecho de que necesitan esperar dos años más para poder dominar el Senado y el Congreso, en función del calendario electoral. “Obama necesitó ocho años para hacer algo y muchas cosas que llevaba en su agenda no consiguió ponerlas en marcha”, indica.

Por otro lado, no ve a Trump marchándose tranquilamente a su casa si pierde el escrutinio. “Va a impugnar los resultados y va a ser problemático, seguramente”, recalca.

Respecto al control del coronavirus sostiene que el problema se complica por el hecho de que el Gobierno federal y los diferentes estados aplican sus propias políticas sanitarias, a veces contradictorias, con unos estados que permiten entrar en los bares y no en los casinos, y viceversa.

En cualquier caso, Jay dice que se abstiene hace años y que no va a votar porque le defraudan los políticos, con lo que este aspecto de la campaña no le influirá. “Mi principal preocupación es ganarme la vida y que mis hijos tengan un buen futuro”, resume.