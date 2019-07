El TSJA absuelve a uno de los dos condenados por una pelea en Zaragoza en 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha absuelto a uno de los dos condenados por tentativa de homicidio por una pelea en la Avenida de Cataluña de Zaragoza ocurrida el 19 de junio de 2017.

Los dos hombres (padre e hijo) fueron condenados hace cuatro meses por la Audiencia Provincial de Zaragoza a penas de prisión, si bien, el tribunal de apelación, después de estudiar los recursos presentados, ha fallado ahora absolviendo al padre (Vicente F.M) y ha desestimado el recurso presentado por el hijo (Vicente F.P.), a quien mantienen la pena de prisión.

La sentencia de primera instancia aceptaba como hecho probado que el padre había animado al hijo a matar a Diego M.P (la víctima) y que fue él quien le dio el cuchillo a su hijo.

Ahora, el tribunal de apelación entiende que, ante la no asistencia de uno de los testigos (Ricardo D.) al juicio, la única declaración existente de éste (la realizada en la fase de instrucción) no fue reproducida en la vista oral de acuerdo con las exigencias procesales, según informa el TSJA en una nota de prensa.

Argumentan además que la versión ofrecida por Ricardo sobre lo ocurrido no fue corroborada por el testigo presencial de los hechos (Moisés I.S) tampoco por la víctima, ni por los policías nacionales presentes en el lugar de los hechos, quienes en la vista oral afirmaron que “no oyeron a ningún testigo decir que el padre había acercado el cuchillo al hijo”.

Los magistrados concluyen que la prueba incriminatoria que el tribunal de la sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza tuvo como principal (la declaración de Ricardo) no debió ser considerada como tal ya que no se siguieron los criterios marcados por la jurisprudencia sobre la valoración de las pruebas de cargo, y por ello, afirman que dicha prueba, por exigencias del principio de presunción de inocencia, no debió haber sido valorada.

El abogado de Vicente F. P. (hijo), argumenta en sus alegacioness la inexistencia de pruebas incriminatorias respecto a su defendido, la existencia de error en la valoración de la prueba e infracción de la presunción de inocencia.

A este respecto, el tribunal juzgador puntualiza que “solo se puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia cuando no hay prueba de cargo válida” y pone de manifiesto la contradicción al argumentar que existe error en la valoración de la prueba ya que de ello se deduce que existían pruebas y que éstas fueron valoradas y tenidas en consideración, como así se recoge en la fundamentación jurídica realizada por el tribunal de la Audiencia Provincial.

Concluye por tanto la Sala que aun prescindiéndose del testimonio del testigo (Ricardo) “existen pruebas incriminatorias directas que han sido incorporadas regularmente al proceso” y por ello desestiman el recurso presentado.

Vicente F. P. fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, en la sentencia dictada el 11 de marzo de 2019, a cinco años de prisión y a cinco años de libertad vigilada consistente en la prohibición de aproximarse a su víctima (Diego) a una distancia inferior a 200 metros en cualquier lugar donde se encuentre y a la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio.