PP, Cs y PSOE tumban los presupuestos de Zaragoza

Zaragoza tendrá que seguir con los presupuestos del 2018 prorrogados después de que hayan prosperado las enmiendas a la totalidad de PP y Cs, gracias a la abstención del PSOE, en las que se pedía la retirada del proyecto presentado por Zaragoza en Común (ZeC). Es la primera vez que sucede algo así en el Ayuntamiento de Zaragoza y ahora el Gobierno de Pedro Santisteve tendrá que estudiar qué maniobra puede llevar a cabo para que el tejido social y vecinal no sufra las consecuencias de la prórroga presupuestaria porque, con la situación actual, no podrán recibir las subvenciones con las que llevan a cabo sus proyectos.

El debate de presupuestos ha sido bronco y tenso y se ha realizado en clave electoral. El concejal socialista, Javier Trívez, ha explicado que con el informe del Ministerio de Hacienda, que incluye una deuda de 189 millones del tranvía en la contabilidad municipal, no se puede apoyar el presupuesto tal y como está planteado. Según Trívez, el proyecto actual incluye una captación de crédito de 31 millones “irrealizable” porque el consistorio, a día de hoy, no puede pedir préstamos. “Es una farsa hablar de un documento que no es serio porque contiene partidas no realizables”, ha asegurado, para pasar a acusar al concejal de Economía, Fernando Rivarés, de pretender que se apoye “un presupuesto que es una mentira”.

El responsable de las arcas públicas ha tratado de defender su proyecto advirtiendo de las consecuencias que tiene la prórroga para el tejido asociativo y vecinal, así como para las inversiones previstas en la ciudad. Aunque ha admitido que a día de hoy es complicado contar con los 31 millones previsto de captación de deuda, la ciudad sí podría contar con otros 750 millones que no se verían afectados.

Desde CHA, Carmelo Asensio ha manifestado que la imputación de la deuda del tranvía no es buena para Zaragoza, pero que no por ello hay que dejar a la ciudad sin presupuestos. “Hagamos un esfuerzo”, ha insistido en más de una ocasión porque de este modola ciudad no tendrá presupuestos hasta septiembre y octubre.

La concejala del PP María Navarro se ha mostrado tan dura con ZeC como con el PSOE, a quien ha acusado de haber apoyado durante cuatro años a un “Gobierno incapaz” que ha dejado de ejecutar 162 millones en la legislatura. “Este Gobierno es incapaz, mentiroso y hacen un presupuestos que luego no ejecutan, pero llevamos cuatro años diciéndoselo y desde el PSOE han seguido apoyándoles”, ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Cs, Sara Fernández, que ha criticado la decisión del Ministerio de Hacienda, ha reiterado que se trata de unos presupuestos “irreales y ficticios” tanto en la previsión de ingresos (por la captación de deuda) como de gastos. “Si hubiera habido voluntad de aprobarlos habrían sacado los 32 millones previstos en préstamos del presupuestos”, ha afirmado.