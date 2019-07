UCA reclama a Azcón el cierre del gran comercio en puentes festivos

Me parece muy bien todo lo que se pone, pero mi pregunta es ¿hay alguien que se ponga en la piel de los cientos de trabajadores que trabajan en estos centros comerciales, los cuales son tratados casi como esclavos, con horarios prolongados, solo media jornada, de 10 a 10, que luego les quitan alguna horilla de entresemana? Acaso no podemos pensar que si yo tengo fiesta y tengo que hacer mis innumeralbles compras, cuando lo hacen ellos, o es que toda esos trabajadores no tienen necesidades,, no tienen familiares, no tienen derecho a tener alguna dia de fiesta. Deberian estar prohibidos todos estos dias de apertura, antes el comercio habria menos horas, y todo el mundo podia comprar de todo y a nadie le faltaba de nada, y ahora , con mas tecnologias, internet, etc, necesitamos mas horas abiertos. No lo entiendo.