UGT y CCOO piden una mesa sobre el futuro de Andorra

UGT y CCOO han reclamado ayer al Gobierno de Aragón que constituya una mesa sobre el futuro de Andorra para coordinar y clarificar la hoja de ruta de esta zona en materia de empleo al acercarse la fecha de cierre de la térmica de carbón, que se producirá el 30 de junio. Piden impulsar este foro en el marco del diálogo social de la comunidad y que tenga como partícipes al Ejecutivo autonómico, los sindicatos y las organizaciones empresariales, con el objetivo de fijar una posición común de cara al reparto de los fondos para la descarbonización que haga el Ministerio de Transición Ecológica.

La propuesta fue presentada ayer en rueda de prensa por los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, así como los responsables de las federaciones de Industria de ambos sindicatos, José Juan Arcéiz y Ana Sánchez, respectivamente. Para este sábado han convocado una manifestación en Zaragoza, que partirá de la plaza de Aragón, en la que volverán a reclamar que se cumpla la prometida transición justa de esta comarca turolense.

Los sindicatos se mostraron críticos por cómo se está gestionando el fin del carbón en esta zona de la provincia de Teruel, ya sea por la interinidad del Gobierno de España, el intenso calendario de citas electorales o «la falta de voluntad». «Tenemos sensación de descoordinación. No se ha concretado absolutamente nada», afirmó Alastuey. «A esta zona le espera un futuro negro si no se toman las medidas adecuadas y no se trabaja de forma adecuada», apuntó Pina.

PREOCUPACIÓN POR LAS SUBCONTRATAS

Ambos dirigentes sindicales reclamaron «unidad de acción y coordinación» a todos los actores implicados en este proceso de reconversión y pidieron la implicación de Endesa, que «tiene en su mano el futuro de muchos trabajadores, tanto propios como de las subcontratas» de la central. En este sentido, urgieron que se planifique el futuro de los empleados de las empresas auxiliares de la planta, que están condenados a perder sus puestos cuando llegue el cierre. De momento, no tienen constancia de nuevos despidos en este colectivo tras el último parón productivo.

Sánchez (CCOO) defendió la utilidad de este foro, «aunque pueda paraecer reiterativo», ante la falta de coordinación. «No queremos que se una mesa más, sino una mesa con mayúsculas para que se dén pasos tangibles y una ruta clara», explicó Arcéiz (UGT).

Los sindicatos reivindicaron ser los protagonistas del futuro de Andorra en el ámbito del empleo. En este sentido, mostraron sus dudas sobre los resultados que puedan extraerse de la reunión técnica que el ministerio ha convocado el próximo jueves en Andorra para abordar la transiciión justa de la zona, ya que van a contar con la participación de numerosos agentes y colectivos. Creen que se corre el riesgo de que no sea «operativa» por la «dispersión de voces». «Si el objetivo es escuchar al territorio, bienvenida sea, pero hace falta algo más», aseveró Pina.