Los últimos de Hacienda

La campaña de la renta llegó ayer a su fin. Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, la mayoría de los aragoneses también han apostado este año por presentar antes sus declaraciones, aunque ayer aún quedaban rezagados de última hora en la oficina de Hacienda de la plaza San Pedro Nolasco. Algunos (la mayoría) por cierta dejadez, pero otros por convicción. «Como por suerte no tengo problemas para llegar a fin de mes prefiero que otros la presenten antes y así la puedan cobrar con anterioridad», explicaba ayer Juan Antonio, un zaragozano de 59 años que trabaja en el sector del metal.

Como él, todos los que ayer tenían cita para realizar la declaración en la oficina de San Pedro Nolasco preferían ser atendidos y asesorados de forma presencial. «No me manejo mucho con las nuevas tecnologías y me da miedo no hacerlo bien si la presento por internet», reconocía Carmen, una ecuatoriana de 49 años.

Con todo, las declaraciones presentadas por vía telemática no han dejado de crecer en los últimos años tanto en España como en la comunidad, lo que también ha permitido acelerar los expedientes. Así, hasta el pasado 11 de junio Hacienda ya había abonado en Aragón el 77,7% de las devoluciones solicitadas y había devuelto 161 millones de euros.

La delegación especial de la Agencia Tributria (AEAT) en la comunidad estimó a principios de abril que esperaba recibir 701.058 declaraciones en Aragón, 10.474 más que en el ejercicio anterior (690.584), lo que supone un incremento del 1,5%. Tras años de caídas por la crisis, Hacienda lleva tres campañas sumando nuevos declarantes del IRPF en la comunidad gracias a la recuperación.