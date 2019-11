La Unidad Verde localiza en Zaragoza más de cien pozos peligrosos sin sellar

La Unidad Verde ha detectado en Zaragoza un centenar de pozos abandonados que entrañan riesgo de caída y que se encuentran en zonas con poca visibilidad. De estos, alrededor de 20 han sido catalogados como «peligrosos», por lo que urgen a que se rellenen y sellen de forma definitiva y, además, la inmensa mayoría son ilegales o carecen a día de hoy de permiso. Esta cifra es el resultado de un estudio de campo que este servicio municipal inició a principios de año tras el fatídico suceso ocurrido en Totalán. El objetivo era actualizar el mapeo de los pozos ilegales y abandonados que hay en los montes de los alrededores de la ciudad para detectarlos, ubicarlos, rellenarlos y cerrarlos.

Desde este servicio explicaron que de los 20 hoyos peligrosos, ya se han cerrado de forma definitiva tres, ubicados en Parque Goya, Movera y Santa Isabel. La solución no pasa solo por cubrirlos, si no que hay que eliminar ese hueco en la tierra rellenándolo. Desde el 2002 no se había hecho un estudio similar. Entonces solo de detectaron 14 pozos ilegales, ahora ya son un centenar, entre los que se encuentran los sifones, estructuras de riego que suelen estar rodeados de hormigón en zonas con huertas de cultivo, como el barrio de Parque Goya. También se han localizado varios aljibes que, aunque están en altura y son visibles, también pueden generar algún que otro susto si no están correctamente cerrados o señalizados. Tras el trabajo de campo, ahora toca conocer cuáles son legales, localizar al propietario e instarle a su sellado, así como controlar que o bien se ha señalizado o se ha soterrado para garantizar la seguridad.

Desde la Unidad Verde explicaron que la mayoría se encuentran abandonados en parcelas, sellados de forma insegura o directamente sin cubrir. Para aumentar el riesgo, suelen estar rodeados de maleza, por lo que todavía es más complicado detectarlo y más fácil acabar atrapado en uno.

Muchos son captaciones de agua que se encuentran en zonas de regadío, en terrazas que cercanas a los ríos que atraviesan la capital zaragozana. Peñaflor, Montañana o Santa Isabel son los barrios donde se concentra el grueso de los hoyos.

Las profundidades son muy diversas y pueden ir de los tres metros a los 10 y unos diámetros igualmente variados, incluso se ha detectado alguno de 30 centímetros.

La cercanía a los núcleos urbanos provoca que estos hoyos se encuentren en lugares cercanos a caminos transitados, lo que aumenta las posibilidades de que una persona pueda llevarse un buen susto. De ahí, por ejemplo, que el consistorio actuase con rapidez en Movera, donde se detectaron dos pozos y un agujero en una parcela situada trasera del colegio de Movera, junto al río Gállego, donde se ubicaba la antigua planta de árido.

También se ha encontrado un pozo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), aunque en este caso el peligro es menor, ya que es un tubo que sobresale del suelo. El servicio municipal recomienda que también se selle.