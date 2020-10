Unidas Podemos pide paralizar el recrecimiento de Yesa por falta de seguridad

El Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común ha mostrado su preocupación por la seguridad en la presa de Yesa y pide al Gobierno que valore la paralización de las obras ante la inestabilidad de la ladera derecha.

En una iniciativa registrada por el diputado por Álava Juantxo López de Uralde, Unidas Podemos ha señalado los recientes informes que apuntan a la inestabilidad de la ladera derecha de la presa y a la posibilidad de que en el futuro se desestabilice también la ladera izquierda, teniendo en cuenta la sismicidad actual de la zona.

Así, según el estudio recogido en el texto del Grupo Confederal, hecho público recientemente por la Fundación Nueva Cultura del Agua, la ladera derecha "se sigue moviendo entre casi 2 y 4 milímetros al mes" por lo que "la seguridad no está garantizada", señala la formación morada en una nota de prensa.

En este sentido, el diputado verde y también presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico plantea al Gobierno si, "con toda la información disponible, y teniendo en cuenta todos los informes hechos públicos en las últimas fechas, por diversos expertos, puede garantizar la seguridad de la presa".

Para López de Uralde, es necesario que "dadas las circunstancias y con la información de los expertos, se paralicen las obras de Yesa, porque parece que está suficientemente claro que la seguridad no está garantizada".

Por eso, insiste en que "se deje de despilfarrar el dinero en una obra que no sólo es insegura, sino que además es innecesaria" y que se valoren "alternativas para garantizar el regadío de Bardenas".

"No es justificable que se sigan derrochando millones de euros de dinero público en obras que no sólo no tienen utilidad real, sino que chocan contra una verdadera transición ecológica, por su alto impacto medioambiental, y ponen en riesgo la seguridad del territorio y sus poblaciones", señala el diputado alavés, a la vez que pide al Gobierno que ponga freno a este proyecto.

Esta iniciativa de López de Uralde se suma a la que ya registró el pasado mes de agosto, en la que mostraba "su preocupación por los posibles riesgos para la seguridad que plantea el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa" y pedía información sobre el "nuevo modificado número 4 de las obras del proyecto".