El uso del cigarrillo electrónico se duplica entre los jóvenes de Aragón

El uso del cigarrillo electrónico se ha disparado entre los jóvenes de Aragón y, según los datos de la encuesta Estudes 2018-2019 presentada hoy, el vapeo se ha duplicado en dos años en la comunidad. Así, el 44,5% de alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de entre 14 y 18 años ha usado este dispositivo alguna vez en su vida. La media nacional es de un 48,4%. El porcentaje preocupa en el Departamento de Sanidad y así lo ha señalado este jueves el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo. "No hemos sabido trasladar el mensaje de que el cigarrillo electrónico no puede ser una alternativa al tabaco tradicional. El cigarrillo electrónico también es malo para la salud y en Estados Unidos, por ejemplo, ya se han dado varias alertas porque han fallecido varios jóvenes. Es algo que nos preocupa mucho y hay que dejar claro que no sirven como elementos para dejar de fumar, los vapeadores no son buenos", ha insistido.

En este sentido, Falo ha anunciado que, ante el "notable aumento" de esta práctica entre los jóvenes de Aragón, tendrán que plantearse desde las administraciones sanitarias "sistemas de vigilancia específica" para medir el impacto de estos cigarrillos sobre la salud.

Alcohol y cannabis

Por otro lado, la encuesta Estudes 2018-2019 también aborda el uso y consumo de drogas entre los adolescentes. En este caso, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva de mayor consumo en este colectivo: el 81,7% lo ha probado en alguna ocasión a lo largo de su vida y más de la mitad se ha emborrachado alguna vez (58,2%). Las intoxicaciones etílicas referidas a los últimos 30 días se incrementan ligeramente hasta un 27,3% frente al 25,5% del 2016.

Respecto al tabaco, la tasa de los que han fumado tabaco alguna vez en la vida está en el 46,1%, la del consumo diario está en el 13,4% y la de los últimos 30 días en el 29,4%. Por su parte, el cannabis constituye la tercera droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años y la sustancia ilegal "con mayor prevalencia" y uno de cada tres lo habría consumido alguna vez en la vida. En este sentido, Falo han indicado que "el 90% del consumo de cannabis es de bajo riesgo, de forma experimental y no problemática, mientras que hay un 3% que sí hace una ingesta de consumo problemático", ha dicho, aunque ha incidido en la preocupación de que esta droga esté tan extendida.

Juego on line

El informe también incluye un análisis del juego con dinero entre los jóvenes, que se consolida como "una importante actividad" de ocio entre los estudiantes, especialmente en su forma presencial. El 10,9% de los alumnos de Aragón ha jugado con dinero online en los últimos 12 meses, que llega al 26% en formato presencial. Existe una clara diferencia de género, ya que son los chicos los que más apuestas.