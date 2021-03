Usón, Bardem y Nacho Vegas piden la absolución de los 'seis de Zaragoza'

La posibilidad de que seis jóvenes antifascistas pasen seis años de su vida en prisión por los desórdenes públicos y ataques a la Policía Nacional ocurridos durante las protestas por un mitin de Vox en el 2019 en Zaragoza han generado una movilización social sin precedentes de este tipo. Más de 300 personas, muchas de ellas del sector de la cultura y la política, así como asociaciones y colectivos, han firmado un manifiesto que pide la absolución de los encausados. Los promotores son las madres y padres de todos ellos, que han creado una plataforma «en defensa de los seis de Zaragoza».

Escritores como Antón Castro, actores como Carlos Bardem, Juana Acosta, Alberto San Juan, Miguel Rellán, Itziar Miranda, Sergio Peris-Mencheta, Nacho Rubio, Raúl Sanz, Salomé Jiménez o Ana Arias; directores como Alberto Castrillo y Javier Macipe; productores como Cristina Gallego, guionistas como Germán Roda, periodistas como Cristina Fallarás, músicos como Nacho Vegas, Félix Martín o David Sancho e ilusionistas como Jorge Blass, han mostrado su apoyo. Se unen a ellos partidos como Podemos Aragón, Zaragoza en Común (ZeC), IU Aragón, así como colectivos como Stop Desahucios Zaragoza, la Asamblea 8M Zaragoza, la Coordinadora Antifascista o la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de (ARMHA), entre otros.

Francho Aijón, padre de uno de los jóvenes antifascistas, destaca a este diario que «han sido condenados solo por participar en una manifestación de la que se retiraron pacíficamente y fueron más tarde detenidos de forma aleatoria». «Hemos educado a nuestros hijos en el respeto y el civismo, y durante el juicio no se aportaron pruebas que nos dejen en entredicho como madres y padres, más bien se pone en entredicho la presunción de inocencia», recalca visiblemente dolido por «el sufrimiento» que viven.

Tiene la esperanza de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admita su recurso y, especialmente, que ordene un informe pericial de las grabaciones que determine si los acusados atacaron o no a los policías nacionales. Lo solicita su abogado, Rafael Ariza. Y es que en las protestas participaron unas 200 personas que se dividieron en grupos, provocando uno de ellos quemas de contenedores y ataques con piedras y trozos de acera a los agentes.

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza optaron por condenar a los acusados basándose en el atestado policial y en las declaraciones de los agentes, aunque admitiendo en la sentencia que «la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento». De hecho, las detenciones se produjeron, según Aijón, en distintos bares de la zona universitaria por los que la Policía fue realizando una batida. «A mi hijo lo cogieron por su estética punk, pero eso no es una razón», señala. Junto a la campaña de apoyos, el próximo 26 de marzo, a las 19.00 horas, está prevista una concentración en la plaza del Portillo.

Los hechos se remontan al 17 de enero de 2019, cuando fue convocada a través de las redes sociales una manifestación contra Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, daba un mitin en el auditorio de Zaragoza durante la precampaña de las primeras elecciones generales de ese año.