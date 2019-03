Utrillas, Tauste y Sariñena también tendrán cuarteles nuevos

Las instalaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Zaragoza no serán las únicas que el Ministerio del Interior quiere dignificar tras años de abandono. Utrillas, Tauste y Sariñena tendrán en un plazo máximo de 7 años un nuevo cuartel. Para la construcción en dichas instalaciones se invertirá en cada uno de ellos 1,8 millones.

Una cantidad que se une a los 31 millones presentes en el plan de infraestructuras que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha diseñado para crear, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, una nueva Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza que acabe con la dispersión de agentes y para la reforma del complejo policial General Mayandía que data de 1945 y que pretende albergar una moderna Jefatura Superior de Policía de Aragón.

En Tauste, situado en la comarca de las Cinco Villas, el anuncio del Gobierno de España fue bien recibido porque, según su alcalde, Miguel Ángel Francés, «era estrictamente necesario». «Lo llevamos reivindicando desde el año 2001. En la actualidad hay una casa cuartel cuyo alquiler paga el consistorio. «Fue la solución después de que se declararan en ruina las anteriores dependencias, pero la actual no es la mejor opción por cuestiones de seguridad o porque no tienen acceso para minusválidos», señaló. Asimismo, el primer edil tiene la esperanza de que una mayor presencia del instituto armado en la localidad «sirva para atajar el aumento de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas».

‘EL OLVIDADO’ / El alcalde de Sariñena, Francisco Villellas, recordó que «tiempo atrás hubo un plan de cuarteles y se construyeron en Benabarre o Alcolea de Cinca, pero cuando iba a llegar el momento de Sariñena todo se quedó en agua de borrajas». «Es una buenísima noticia, se lo he pedido en varias ocasiones a la subdelegada del Gobierno en Huesca y parece que va a ser posible», apostilló.

Señala que el estado actual del cuartel es «mejorable». «Hemos ido haciendo parches con subvenciones de la DPH, pero no es suficiente porque sigue teniendo problemas estructurales», aseveró, mientras añadió que «evitará que los guardias civiles y sus familias vivan en otras localidades donde hay mejores instalaciones y se puedan asentar en el municipio creando riqueza».

Desde Utrillas, el regidor de esta localidad perteneciente a la comarca de las Cuencas Mineras, Joaquín Moreno, aseveró que «desde hace tres años se aconsejó el cierre del cuartel por graves problemas de cimentación como consecuencia de las galerías de vida presentes en el municipio». Ello llevó al ayuntamiento a habilitar una oficina «que paga» el consistorio para atender a la ciudadanía, si bien, en opinión de Moreno, «no es suficiente ni para los propios guardias civiles ni para los ciudadanos».

No obstante, Moreno admitió que «hasta que no lo vea no me lo creeré» del todo, puesto «que ya ha habido tres gobiernos diferentes que han prometido hacer y no han hecho nada».