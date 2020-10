Valentino Rossi no será sustituido en el Gran Premio de Teruel

El italiano Valentino Rossi, que dio positivo por coronavirus antes de viajar a Alcañiz para disputar el Gran Premio de Aragón, no será sustituido tampoco en la siguiente cita del campeonato, el Gran Premio de Teruel, que se disputa el próximo fin de semana en este mismo escenario.

El fabricante Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) y el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP han decidido no inscribir un piloto sustituto -se había hablado del español Jorge Lorenzo- de Valentino Rossi en el Gran Premio de Teruel del próximo fin de semana, según confirman en una nota emitida por ambos.

De acuerdo con el Decreto del presidente del Consejo de Ministros italiano, emitido el martes 13 de octubre de 2020, Rossi no podrá asistir a la carrera de la próxima semana (23-25 de octubre), puesto que las medidas italianas previstas para luchar contra la covid-19 requieren que cualquier persona que dé positivo esté en aislamiento durante 10 días desde el momento de la prueba (en el caso de Rossi, el jueves 15 de octubre).

Antes de reincorporarse a la vida normal, deberá realizar otra prueba PCR con resultado negativo por lo que, como muy pronto, Rossi podría participar en el Gran Premio de Europa, que se disputará en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia del 6 al 8 de noviembre.

Por este motivo Yamaha ha sopesado sus opciones y ha decidido no inscribir a nadie para sustituir a Rossi en el próximo Gran Premio de Teruel, una decisión tomada sobre la gran presión que se ejerce sobre los miembros del proyecto de MotoGP de Yamaha durante esta temporada influenciada por la covid-19.

Dado el reducido número de personal en competición, así como la larga estancia forzada de los ingenieros y personal de los equipos no comunitarios, se ha optado por no imponer un estrés adicional al tener que adaptarse a un nuevo piloto que sustituya a Rossi durante un solo fin de semana de carrera.

Yamaha confirmó con Dirección de Carrera que están cumpliendo con el Reglamento del Gran Premio del Campeonato del Mundo de la FIM, cuyo artículo 1.11.3.ii establece que: "Los equipos deben hacer todos los esfuerzos razonables para proporcionar un piloto sustituto para cumplir con sus obligaciones de inscripción dentro de los 10 días siguientes a la baja".

En el caso de la baja de Rossi en Aragón, fue comunicada oficialmente por Monster Energy Yamaha MotoGP a IRTA (Asociación de Equipos) el viernes 16 de octubre, lo que significa que el límite de tiempo de 10 días se alcanzaría el lunes 26 de octubre, un día después del día de la carrera del Gran Premio de Teruel.