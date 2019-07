Juan Manuel Ramón: «Vamos a mejorar la imagen del Casco Histórico»

–Ha refrendado su papel al frente de la alcaldía de Jaca, ¿su proyecto será continuista?

–La representación municipal tras las elecciones se ha fraccionado todavía más. Ahora tenemos un largo trabajo por delante, por eso hemos confeccionado un acuerdo de gobierno basado en nuestro programa común con CHA y +Jaca-Podemos-Equo. Hemos dejado de lado los aspectos que nos podrían separar. De este modo han quedado claramente marcadas las líneas de trabajo. Tenemos apuestas de futuro muy importantes.

–¿Cuáles son estos puntos de acuerdo en los que quieren comenzar a trabajar?

–El programa que hemos redactado está basado en la sostenibilidad y el progreso, con una gran carga feminista y social. Toda esta filosofía tan global la queremos concretar en varios aspectos que se han detallado en el programa. Lo hemos colgado en la web para que todo el mundo lo pueda consultar.

–¿Cuáles serán sus primeras actuaciones?

–Nuestra intención es trabajar desde el primer minuto. Una actuación muy importante, siguiendo esta línea, será la sustitución de todos los bolardos de las entradas y salidas del Casco Histórico. Esto será una forma de mejorar la imagen de esa zona de la ciudad, pero también aumentará la seguridad. Además queremos, seguir con urbanización centro con una gran inversión en la mejora de todas las aceras.

–Habla de mejorar la sostenibilidad y el medio ambiente en la ciudad...

–Queremos trabajar para reducir a cero las emisiones de carbono. Creemos que seremos capaces de lograrlo. Para esto también tenemos planes concretos, pues pronto habrá noticias sobre la adquisición de vehículos eléctricos para parques y jardines. Esto irá acompañado con la instalación de nuevos postes de recarga eléctricos. Todo esto permitirá modernizar la movilidad e impulsar el uso de la bicicleta.

–¿Se han marcado otras actuaciones concretas?

–La verdad es que no queríamos que nuestro proyecto fuera hacer una carta a los Reyes Magos con quinientos puntos. Lo que hemos hecho ha sido poner en común nuestros programas e impulsar todas las cuestiones principales en las que estábamos muy de acuerdo. En toco caso, también habrá obras en la nueva escuela de música o en la modernización del Palacio de Congresos, todo ligado a la eliminacion de barreras arquitectónicas.

–¿En qué aspectos le hubiera gustado incidir y no habido posibilidad de llegar a un acuerdo?

–Es sabido que nos hubiera gustado alcanzar un acuerdo integral para impulsar la nueva Plaza Mayor, una iniciativa que desde hace mucho queremos llevar a cabo en el Casco Histórico. Será una plaza uniendo varias manzanas. Esta iniciativa para nosotros sí que es una prioridad, pero como no lo es para los demás se ha tenido que aparcar. En todo caso, eso no quiere decir que no siga adelante, pues es una iniciativa privada. Sin embargo, el apoyo del Ayuntamiento será mínimo, por lo que no irá al ritmo que nos hubiera gustado.

–¿Es posible favorecer el desarrollo industrial?

–Creo que todavía es posible impulsar el desarrollo industrial de Jaca, aunque tenemos que tener en cuenta que los polígonos actuales están prácticamente colmatados. Se dedican fundamentalmente a prestar servicios y a cuestiones logísticas. Tenemos en mente conectar por ferrocarril el polígono de Martillué con el de la vecina localidad de Sabiñánigo. Esto será una ventaja tras la reapertura del Canfranc, una necesidad por la que vamos a seguir apostando. Eso nos permitirá mejorar todo el sector industrial, sobre todo con la transformación de la madera o el sector agroalimentario.

-La reapertura del Canfranc, si se produce, supondrá un gran cambio para la localidad....

–Estamos trabajando en la modificación del plan urbanístico, que ya está en la última fase. Durante este mandato tenemos que ser capaces de darle forma. Esto nos permitirá tener el suelo en las condiciones adecuadas para que, con la reapertura de la línea internacional, las industrias puedan instalarse sin problemas.

–¿Tiene prevista alguna subida de impuestos?

–La deuda global en Jaca es muy baja, la situación es positiva. Tenemos una situación saneada. Nuestro objetivo para la legislatura es intentar una congelación de impuestos, e incluso plantear alguna rebaja. En todo caso, somos conscientes de que los ingresos que estamos teniendo son necesarios para mantener el nivel de servicios y para impulsar estas inversiones necesarias las que estábamos hablando. Es importante planificar el sistema impositivo para no reducir la capacidad de inversión y poder seguir haciendo mejoras en las calles o en los polígonos, o donde sean necesarias.

–El PSOE optó por el PAR como socio prioritario en la comunidad, sin embargo ustedes han optado por el pacto por la izquierda. ¿Será una opción cómoda?

–Durante la campaña ya avanzamos que nuestra intención era buscar un pacto lo más amplio posible. Cualquiera de esas sumas de las que habla hubiera dado un resultado positivo. Nos hemos decantado por la actual tras hablar con las bases y los candidatos. El Partido Aragonés, que el pasado mandato ya facilitó la aprobación de los presupuestos y otras iniciativas confiamos en que esta legislatura también esté con la mano tendida para seguir avanzando.