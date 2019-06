Vanesa Romero presenta la nueva planta de moda mujer de Sagasta

Vanesa Romero, actriz, modelo e influencer, más conocida por su papel en la serie televisiva La Que Se Avecina desde hace 11 temporadas, inauguró ayer uno de los cambios más importantes en El Corte Inglés de Sagasta, en Zaragoza. Se trata de la reforma en la planta moda mujer de estos grandes almacenes. De esta manera, El Corte Inglés ha comenzado un proceso de reorganización de su oferta en sus establecimientos de la capital aragonesa..

Tal y como señaló en la rueda de prensa Héctor García, director de márketing Moda, «Vanesa es una gran amiga de la casa y sobre todo, embajadora de las marcas de El Corte Inglés». La actriz colabora con la compañía desde hace tres meses.

Vanesa, a la que se la vio por última vez en la capital aragonesa en los premios Forqué el pasado mes de enero, aseguró que está «feliz» de que «tengáis aquí estas marcas que son espectaculares, porque nosotros que vivimos en Madrid, no nos hacemos a la idea de que no estén en todas las partes, por lo que me hace mucha ilusión que las chicas puedan disfrutar de ellas».

El cambio que se puede apreciar a partir de esta semana en El Corte Inglés de Sagasta, ha consistido en una reforma estructural de la primera planta. García explicó que «lo que se ha hecho ha sido reorganizar la oferta para agrupar las marcas en función de los estilos de vida y por marcas un poco más contemporáneas a otras marcas más clásicas». Asimismo, indicó que se habían incorporado una oferta completa de las marcas propias de la casa, así como otras marcas exclusivas que en Zaragoza solo se podrán encontrar en El Corte Inglés como son Sandro, Miquel Cors, Boss, entre otras.

Es la primera vez que se lleva a cabo una reforma integral de este estilo, debido a que años atrás se realizaron cambios en la planta de caballero, pero fue algo muy mínimo en comparación con lo que se acaba de hacer ahora con moda mujer.

NUEVOS CAMBIOS

Otra de las transformaciones que se van a producir por parte de El Corte Inglés, será el traslado del outlet de Plaza Imperial a la planta baja del centro comercial de Grancasa, situado en el barrio del Actur. De esta manera, lo que quieren conseguir es la incorporación de nuevas firmas de moda y complementos para ofrecer a los clientes aragoneses.