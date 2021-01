Un vecino de Monzalbarba salva a una anciana y a una pareja en un incendio

Un incendio en el barrio zaragozano de Monzalbarba se quedó en un susto después de la intervención de un vecino, Olay González, que logró ayudar a escapar del fuego a una anciana, una pareja y un perro que quedaron atrapados en sus domicilios, después de que el fuego se declarara sobre las 7.00 horas de la mañana en dos vehículos estacionados en la calle. "He hecho lo que hubiera hecho cualquiera", expresaba este vecino quitándose méritos.

González, miembro de la Compañía de desactivación de explosivos del Batallón de Especialidades II/12 del RPEI-12, salió de trabajar y al ver las llamas no dudó en actuar: "Salía de trabajar, y estaban ardiendo los vehículos, y he ayudado a acordonar la zona, poniendo una distancia de seguridad, porque yo ya sabía cómo había que actuar en estas situaciones, hasta que llegaran el resto de cuerpos de seguridad", decía. Asimismo, el sargento González Trivero, se dio cuenta de que en los domicilios colindantes a las llamas, había una señora mayor atrapada, así como una pareja y un perro, a los que no dudó en ayudar. "Cuando me he dado cuenta de que había una señora mayor atrapada en el primer piso, he saltado una valla y la he ayudado a salir de la casa", explicaba.

Uno de los vecinos que estaba presente, Juan Martines, manifestaba que sin duda había sido una "actuación meritoria que ha salvado la vida de estas personas" y destacaba la actuación del sargento González quien no ha dudado "en jugarse la vida". Según este militar, no se han producido más incidentes y no ha habido que lamentar daños personales.

Hasta el lugar se han trasladado la agentes de la Guardia Civil de Utebo, los bomberos de la DPZ y miembros de la Policía Local, y todavía se desconocen las causas que provocaron el incidente.