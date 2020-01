Un vecino de Villanueva de Gállego dispara a los sanitarios que iban asistirle a casa

Nueva agresión al personal sanitario en Aragón. Un vecino de Villanueva de Gállego disparó a los sanitarios que fueron a asistirle a su vivienda, después de que la esposa llamara al 061 para que fuera atendido. Nadie resultó herido, aunque la ambulancia y las fachadas de los inmuebles colindantes resultaron dañados como consecuencia de los impactos.

El arresto de este hombre, identificado como R. C. C., se produjo sobre las 15.00 horas en la calle Miguel Servet de este municipio zaragozano. La Guardia Civil tuvo que acudir inmediatamente a evitar una desgracia, después de que fueran alertados de que este hombre se había apostado en la ventana de su casa y estaba disparando contra los servicios médicos de urgencia y contra una patrulla de la Policía Local que también se había desplazado hasta el lugar. Fue la llegada de la Benemérita lo que le hizo deponer su actitud violenta y entregarse a los agentes. En ese momento, el personal del 061 le asistió antes de que la Guardia Civil le leyera sus derechos al quedar detenido como autor de sendos delitos de amenazas, daños y atentado contra agente de la autoridad. Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Casetas le intervinieron el arma empleada, resultando ser una corta de aire comprimido.

Unos hechos que atemorizaron a los vecinos de Villanueva de Gállego ante el ruido de las detonaciones, unido al de las sirenas de la ambulancia, de la Policía Local y de la Guardia Civil que se trasladó con urgencia hasta el domicilio del ahora arrestado.

Muchos recordaron otro suceso que todavía no se ha aclarado ocurrido en agosto del año pasado, en el parque San Jorge de esta localidad. Sobre las 16.45 horas, un hombre de 36 años resultó herido de bala, mientras paseaba con su perro. Recibió un disparo en la rodilla y tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital Royo Villanova, donde le extrajeron una bala del calibre 22. La víctima no pudo ver a su agresor ni tampoco el lugar en el que se escondía. Tras los hechos, la Policía Local de Villanueva de Gállego activó un plan de seguridad especial para evitar nuevos incidentes y para dar con el autor, si bien todavía no ha podido ser identificado.

En el recuerdo también está la detención de Antonio C., de 52 años, en el 2013, después de que hiriese a su cuñado tras dispararle con una pistola del calibre 22. La discusión entre los dos familiares se inició por una estufa, según fuentes vecinales. El propio agresor se entregó a la Guardia Civil.