Vecinos al poder

La fuerte irrupción de las agrupaciones de electores independientes ha sido una de las novedades que han deparado las elecciones municipales en Aragón. Este tipo de candidatura habían tenido hasta ahora poco predicamento en la comunidad, donde la tónica general es hacer listas bajo las siglas de los partidos convencionales por pequeño que sea el pueblo. El 26-M, sin embargo, han marcado un punto de inflexión. Estos grupos vecinales han echado raíces en más de 30 localidades y duplican su presencia institucional, al pasar de 41 concejales obtenidos en el 2015 a 88, con un apoyo electoral que se ha multiplicado también por más de dos, de 2.904 a 7,536 votos.

Al menos once de los 731 consistorios de Aragón estarán gobernados por estas agrupaciones al hacerse con la mayoría absoluta. Así ha ocurrido en Mallén, Ambel, Gelsa y Undués de Lerda, en la provincia de Zaragoza; Alacón, Allepuz y El Pobo, en la de Teruel; y Albelda, Candasnos, Angüés y Torres-Blecua, en la de Huesca. Alguna otra alcaldía podría quedar en sus manos en función de los pactos y disyuntivas que se produzcan en la jornada de investidura, como Alagón o Ainzón, donde son la segunda fuerza más votada.

Todas estas candidaturas comparten el objetivo de rebasar la política de bloques y aunar a personas de diferentes sensibilidades. En cambio, el origen y la germinación de estas iniciativas es variopinto. «El pueblo estaba bastante muerto y había mal rollo entre vecinos, así que nos decidimos a cambiar las cosas», explica Ignacio Martínez, al frente de la Unidos por Allepuz, que se hizo con el bastón de mando de este pequeño pueblo turolense en el 2015 y ha revalidado la victoria, además de inspirar a otras agrupación en municipios de su entorno como El Pobo o Castellote.

Este alcalde destaca las bondades de esta fórmula electoral porque permite «aglutinar a gente que no se siente cómoda bajo unas siglas» y marcan «un mensaje claro de que no somos de ningún bando ni tenemos aspiraciones personales de prosperar en la política». La experiencia de esta última legislatura, asegura, ha sido «muy positiva», con logros como la reapertura del colegio o un nuevo polideportivo. Y sobre el sainete de que sin el amparo de un partido no se logra apoyo gubernamental para el pueblo, Martínez asegura que es una idea «totalmente infundada». «Nuestra experiencia nos dice que todo depende de la voluntad y el empeño. Si te desvives, consigues cosas; si no, nada, por mi apadrinado que estés», subraya.

Trabajando por Gelsa surgió hace solo unos meses y ha sido la candidatura vencedora con cuatro concejales sobre siete. «Veíamos que nuestro pueblo iba para abajo: es el que más población ha perdido de la comarca. Desde el ayuntamiento solo se atendía el día a día, sin proyectos de futuro, por eso decidimos dar el paso», explica Isabel Álvarez, alcaldesa electa de esta localidad de la Ribera Baja. La lista está integrada por gente joven y de perfil cualificado, algunos procedentes de la plataforma vecinal por la rehabilitación del puente. «Decidimos ir sin siglas porque no queremos que nadie nos marque la agenda y buscamos unir a la gente, evitando las divisiones de siempre», apunta.

A modernizar

Su caballo de batalla ahora pasa por «modernizar al máximo el pueblo» y recuperar el «orgullo de pertenecer a Gelsa» con mejores servicios y opciones de vivienda para que los jóvenes se queden a vivir aquí, donde «empleo no falta», asevera. La concentración parcelaria y la apertura de la residencia de día –parada desde hace ocho años– son otros de sus proyectos.

Mujeres por el Municipio de Angüés es el nombre de la agrupación que se ha hecho con el poder en este pueblo oscense, una candidatura singular por no contar con ningún hombre en sus filas. «Pensábamos que era una buena manera de participar y colaborar en la gestión del pueblo, pero no esperábamos sacar mayoría», explica Herminia Ballestín, alcaldesa electa por esta lista, cuya prioridad será también la lucha contra la despoblación.

El auge de esta fórmula electoral es aún más exponencial respecto al 2011, cuando solo se eligieron nueve ediles. Se abre así una veta en el tradicional sistema de votar en el medio rural que todo apunta que podría ampliarse en el futuro.