Una veintena de protestas clamará por el futuro del tren en Aragón

Recuperar los servicios y las frecuencias de los trenes previas a la pandemia es el primero de los objetivos de los representantes de Cambiar Monzón y de las plataformas en defensa del ferrocarril de todo Aragón, que el próximo domingo 18 de abril unirán fuerzas para volver a visibilizar su reivindicación con el lema Aragón no pierdas tu tren. Al menos una veintena de localidades se han sumado ya a la iniciativa, y saldrán a rodear la estación de tren o apeadero de su pueblo «a la hora que pasa el tren, porque muchos pasan, pero no paran» para llamar la atención sobre la importancia de mantener estos servicios.

«Defendemos el tren como eje vertebrador del territorio, como un servicio público de los ciudadanos, y cuyo coste hay que asumir, porque no podemos perder más trenes», manifestó Vicente Guerrero, portavoz de Cambiar Monzón en el ayuntamiento mediocinqueño.

Además, las asociaciones en defensa del ferrocarril reclaman que se recuperen los apeaderos perdidos, se mejoren las frecuencias, y que el Plan de Movilidad de Aragón se base en el ferrocarril, no en el autobús, por su «innegable valor ecológico, sostenible y público».

En Monzón, llevan manifestándose 42 domingos para reclamar un servicio digno y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Pero Guerrero recuerda que no se trata solo de un problema de Monzón. «De todos los trenes que desaparecieron por la pandemia, han vuelto muy pocos, y no es casualidad que se haya aprovechado para mermar el servicio», considera. «Renfe apuesta por el Ave, por la alta velocidad de bajo precio, por la rentabilidad económica; pero se olvida de la rentabilidad social», reflexiona Guerrero.

Por ello, reclaman el compromiso del Gobierno de Aragón con el ferrocarril. «No podemos ser moneda de cambio en una negociación; la comunidad no se puede permitir perder más trenes y, si no, pasaremos del Aragón de interior vaciado, al Aragón de interior hundido», manifiesta Guerrero. En relación con la prórroga de los servicios de Renfe después de que el consejero de Vertebración, José Luis Soro, anunciara que dejaría de pagarlos por no ser competencia autonómica, insisten en que «la prórroga debe ser definitiva; da igual quién asuma el coste».

Por el momento, para la acción de protesta del próximo domingo han confirmado su participación Ariza, Alhama, Bubierca, Ateca, Embid, Paracuellos, Sabiñán, Morés, Purroy, Morata de Jalón, Ricla, Sariñena, Grañén, Selgua, Monzón y Binéfar, junto a todos los municipios de la comarca Bajo Aragon – Caspe y otras muchas que se prevé que se vayan sumando en los próximos días.