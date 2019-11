Veintiún detenidos en una operación contra la venta de cocaína y speed en Zaragoza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Un día más doy las gracias a las fuerzas de seguridad por si no fuese por su gran trabajo los traficantes de drogas aún causarían más daño del que causa la venta de drogas . Y que decimos de los presuntos casos de presunta corrupción y de presunta Malversación de dinero público ,si no fuese por el gran trabajo de nuestras fuerzas de seguridad con los presuntos casos de corrupción que han sacado a la luz si no es por ellos ,los presuntos jetas aún seguirian con el presunto saqueo . Gracias señores .