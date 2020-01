Los veladores del Mercado Central de Zaragoza siguen pendientes de los permisos

Los detallistas de Zaragoza ya han iniciado la cuenta atrás para volver al recién reformado Mercado Central. A tan solo una semana para la inauguración, todavía quedan flecos por resolver porque aún está por ver si se podrán instalar veladores en toda la calle lateral, como han solicitado los cuatro bares que completarán la oferta de los puestos de alimentación. Por ahora el consistorio solo ha autorizado que se instale una terraza con mesas y sillas en una de las tres zonas solicitadas.

Los detallistas cerrarán las persianas del mercado provisional este sábado y el domingo iniciarán la mudanza al de Lanuza. Estos días se está ultimando la instalación de los expositores para que estén listos el fin de semana y poder comenzar el traslado del género.

Acristalado

Lo que está en el aire será el número de veladores que habrá en los alrededores del mercado de abastos. El ayuntamiento solo ha autorizado a Zentral Abastos, la adjudicataria de la futura oferta gastronómica, una terraza con varias mesas y sillas bajo los arcos metálicos que se encuentran en la parte trasera, junto a la calle Torre Nueva. Lo hace para cumplir con el proyecto inicial de reforma que incluía la creación de este servicio al aire libre para dinamizar el barrio ahora que esta calle se ha cerrado al tráfico rodado, salvo carga y descarga y con horario limitado.

Los responsables de los bares presentaron un proyecto paralelo para cerrar con cristaleras estos arcos y montar un velador cubierto, pero se han topado con un problema, que están declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) por lo que es la Comisión Provincial de Patrimonio la que tiene que avalar la propuesta. Hasta la fecha sigue en estudio y el consistorio ha dado permiso para que se instale únicamente una terraza en precario.

Servicios Públicos también tiene que resolver en los próximos días la petición de Zentral Abastos para montar otro velador al principio de la vía, junto a la calle Manifestación.

Stop Ruidos

El colectivo Stop Ruidos ha denunciado en varias ocasiones que esta calle se encuentra en zona saturada por lo que, dicen, no se admiten más veladores. Desde Mercados explicaron que la ordenanza solo regula la apertura de nuevos bares, pero no de terrazas de ocio. Además, los puestos gastronómicos se encuentran en el interior del mercado de abastos, que no es zona saturada. Es decir, que los bares, que es la actividad principal, y sus veladores, están excluidos de esta regulación.

Por otro lado, también solicitaron al consistorio ampliar sus veladores a otra zona más. Según explicaron desde Mercados, querían instalar una terraza en la entrada principal al mercado, pero fue rechazada ya que no era recomendable montar un velador en la puerta principal de entrada.

En paralelo se sigue trabajando a destajo para que esté todo listo para el jueves, cuando los zaragozanos podrán entrar al Mercado de Lanuza de toda la vida pero con una imagen renovada y moderna. Tras dos años de obras, mantiene la esencia intacta de esta infraestructura diseñada por el arquitecto aragonés Félix Navarro Pérez que está cubierta por una cristalera de manera que se podrá ver todo lo que sucede en su interior desde la calle.

Comida con los detallistas

El próximo jueves los detallistas de Zaragoza volverán a abrir sus puestos en el Mercado Central, después de casi dos años vendiendo en el provisional, que será trasladado a Parque Venecia en los próximos meses. Antes de hacerlo, el consistorio ha organizado junto a los propietarios de los puestos una comida de inauguración el miércoles a puerta cerrada. El ayuntamiento lleva semanas preparando la apertura, tras año y medio de reforma y que genera una gran expectación. En los nueve puestos vacíos se va a colocar una exposición fotográfica con la historia del Mercado de Lanuza y está previsto que también haya una proyección audiovisual y actividades de dinamización. Por su parte, los detallistas preparán sus ofertas para atraer al público nuevo que se acerque a curiosear y a ver el resultado de la reforma integral del mercado.