Vendieron el coche de la víctima en el aparcamiento del Mercadona de Utebo

El turismo de José Antonio Delgado Fresnedo, el vecino de Getxo asesinado en Pedrola, un Mercedes C220d, costó unos 68.000 euros, pero los ahora detenidos lo pusieron a la venta por 21.000 euros. Estaba a la venta a través del portal Milanuncios. com. El mismo día 7 de septiembre -tan solo habían pasado 24 horas de la desaparición del informático vasco- ya tenía un comprador, quien quedó con uno de los vendedores en el aparcamiento del Mercadona situado en la localidad zaragozana de Utebo.

El 9 de septiembre, al no recibir llamada alguna del vendedor, este hombre habló por teléfono con este y concertaron otra cita, pero en Zaragoza. Quería probar el turismo, rellenar la documentación y hacerle entrega de 11.000 euros, quedando pendiente otros 10.000. Allí fue atendido por una mujer, quien le dijo que el hombre con el que había hablado no podía quedar, que estaba trabajando. Con la fotocopia que le dio acudió a la Jefatura Provincial de Tráfico donde le dijeron que tenía una reserva de dominio. Ya no volvió a saber nada de ellos. Este hombre les denunció por estafa.