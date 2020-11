La vendimia de Campo de Borja finaliza con un 81% más de uva

La vendimia en la Denominación de Origen (DO) Campo de Borja ha finalizado oficialmente con las últimas uvas de la variedad garnacha recogidas en el municipio de Ambel. La campaña ha culminado con 35,5 millones de kilos de uva, una producción que ha superado las previsiones efectuadas en todas y cada una de las bodegas. La estimación inicial apuntaba a que se recogerían entre 28 y 30 millones de kilos, unas cifras que se han superado ampliamente.

El incremento ha sido del 81,6% respecto al año anterior, cuando se vendimiaron 19,6 millones, y un 56,38% más que la media de los últimos 40 años (22,7 millones), según informó ayer el consejo regulador.

Las primeras impresiones enológicas de la campaña son «muy buenas», asegura la DO. «Los mostos y los primeros vinos fermentados expresan un perfil muy frutal y especialmente unos matices de fruta fresca que convertirán a la añada 2020 en una de las buenas añadas de las últimas décadas», destaca la denominación.

La recolección comenzó con la variedad moscatel en Fuendejalón el 13 de agosto, con un ligero adelanto en la maduración con respeto al año anterior y también con respecto al ejercicio medio de unos 10-12 días. La vendimia se ha realizado «de forma muy pausada» y este año ha durado 85 días.

El invierno comenzó muy seco pero en la primera mitad del 2020 hubo una pluviometría muy elevada que obligó a todos los viticultores a intensificar la protección de los viñedos contra el mildiu. En primavera, la vegetación se desarrolló de forma positiva y la floración fue excepcional y homogénea, factor clave en Campo de Borja, sobre todo para la garnacha.

Estos factores climáticos, junto a un verano y otoño secos, sin apenas precipitaciones y no especialmente calurosos, han favorecido una «madurez precoz y completa». La DO subraya que en los últimos años esta madurez completa se ha visto beneficiada por estar unida a una excelente sanidad de las uvas, provocada por exitosa estrategia de lucha integrada contra polilla del racimo, a base de feromona, que hace que no se utilicen insectidas en sus 6.200 hectáreas de viñedo.