La vicealcaldesa de Zaragoza defiende que será un presupuesto "realista y adecuado"

"A pesar de tener un presupuesto con más millones que en años anteriores, con 801, está claro que no es el presupuesto que nos hubiera gustado porque vamos a tener que hacer frente a deudas conocidas y sentencias judiciales que nos hemos encontrado y que la auditoría sacó a la luz". Esta es la visión de la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, sobre las cuentas del consistorio de la capital aragonesa que mañana aprobará el Gobierno PP-Cs, el primero de su mandato. La concejala de Ciudadanos ha apostillado que "es un presupuesto realista y adecuado a la situación económica actual del ayuntamiento".

Se trata de unas cuentas en las que la inversión es la gran damnificada. Disminuye de forma notable pero Fernández lo ha justificado alegando que "por desgracia no podremos tener la que sí esperamos en años siguientes, cuando hayamos saneado las cuentas". "Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad", ha remarcado. "No tiene sentido lo que ha hecho otros años ZeC y el PSOE, que es inflar los capítulos 6 y 7 (los de inversiones) para luego no poder hacer frente y no ejecutarlas. Hemos puesto unos millones de inversiones que sabemos positivamente que podemos llevar a cabo", ha añadido.

Fernández considera que lo más oportuno para el 2020 era acometer una distribución del gasto en la que se da más importancia a cubrir esos agujeros económicos que a prometer inversiones que luego no se puedan cumplir. "Se incrementan aquellas áreas en las que tenemos que pagar la deuda pero también servicios, que tendrán una partida correctamente dotada y no infradotadas como en años anteriores", ha explicado. "Si tú tienes unos serrvicios contratados y sabes cuánto cuestan tienes que presupuestarlos adecuadamente", ha añadido.

Entre las claves de ese documento que mañana recibirá la aprobación del Gobierno PP-Cs, la vicealcaldesa también ha destacado el fuerte incremento en el capítulo de Personal, por el incremento salarial del 2,5% que hay que atender y las nuevas plazas en Policía Local y Bomberos salidas de las oposiciones, con nóminas que habrá que pagar también. Pero ha subrayado que "hay una prioridad sobre las demás" que es la Acción Social. Esta crece por encima del 7%.