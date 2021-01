Las víctimas de la borrasca Gloria buscan evitar otro desastre este año

La borrasca Gloria dejó, a principios del 2020, espesores de más de un metro de nieve en muchos puntos de la provincia de Teruel, sobre todo en el Matarraña y en las Cuencas Mineras. Ahora, un año después, muchos pueblos se están preparando para la llegada de la tormenta Filomena. Y aunque no se esperan que las afecciones alcancen las de entonces, estas localidades han decidido que más vale «prevenir que curar».

«Miedo no hay, porque parece que este año no viene tan fuerte, pero sí que estamos prevenidos», explicó este jueves el alcalde de Escucha, Héctor García, cuando ya nevaba con fuerza. Para evitar contratiempos, el pueblo se ha hecho con 22 toneladas de sal y tienen preparados vehículos quitanieve por si la nueve llega a generar dificultades.

El año pasado, Gloria destrozó en Escucha una nave del polígono industrial y el pabellón polideportivo del pueblo, que todavía no está arreglado. «Aquello fue muy gordo. Aquí suele nevar todos los años, pero lo que se vivió el año pasado no se había visto. Los mayores del pueblo lo decían», explicó el regidor. «Esperamos que no se repita en mucho tiempo», añadió García.

Alcorisa fue otra de las localidades que se vio gravemente afectadas. Para evitar problemas para sus vecinos, han repartido sal a los comercios y también han preparado vehículos especiales para retirar la nieve. Su alcalde, Miguel Iranzo, mantuvo este jueves una reunión para preparar el operativo, aunque esperan que, en esta ocasión, no se repita lo que causó Gloria. «Esta vez nos hemos preparado con tiempo y estamos prevenidos», aseguró.

Pero no solo los pueblos de estas comarcas se están preparando. En San Martín del Río, en la comarca del Jiloca, también han repartido sal entre sus vecinos y en Fraga, aunque Filomena tardará más en llegar que a Teruel, han adquirido 12 toneladas de sal y han coordinado a las diferentes instituciones implicadas para poder atender los problemas que genere esta tormenta.

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, mantuvo también este jueves una reunión con la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, los responsables de las carreteras y el tráfico y con la Agencia Estatal de Meteorología para preparar el plan de vialidad invernal.

El Ministerio deInterior y Protección Civil decretaron la fase de pre-emergencia por los efectos de la borrasca Filomena, y ello supone que se hayan activado las 142 máquinas quitanieves que hay en Aragón que dependen del Gobierno central. Fuentes de la Delegación reconocieron que no se espera que Filomena deje espesores tan grandes como los de Gloria pero, por otra parte, las zonas afectadas por las precipitaciones serán más grandes.