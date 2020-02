VÍDEO | El alcalde echa del pleno a los jardineros

Ha vuelto el alboroto al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Los jardineros han ocupado parte del salón y han tardado poco en interrumpir con protestas los turnos de los grupos. El alcalde, Jorge Azcón, les ha advertido pronto de que no ocurriría lo mismo que tres semanas atrás. "Les advierto que no vamos a permitir que el pleno no transcurra con normalidad. Se lo pido por favor", ha dicho el alcalde, que ha encontrado gritos de indignación como respuesta: "¡Llevamos 38 días en la calle, ya vale!".

Azcón ha vuelto a pedir calma y respeto -"¿quién nos respeta a nosotros?", le han contestado - antes de insistir en que solo lo diría una vez más.

"Educación, por favor", ha insistido el alcalde, al que otra vez han replicado: "Aquí hay desesperación, no mala educación. Si nos tiene que echar, pues nos echa". Y así ha sido. Un policía les ha pedido que se marcharan y así lo han hecho. Aunque al principio un pequeño grupo se ha negado, finalmente todos han salido tras arrancar al alcalde la promesa de que volvería a hablar con ellos hoy.

Los representantes de Podemos, Fernando Rivarés y Amparo Bella, se han marchado del salón de plenos junto con los jardineros.

Vídeos: Chus Marchador / Nacho Martín