Viejas elecciones nuevas

Los rostros de los políticos habían llegado a desaparecer casi por completo de las calles de Zaragoza, ya que no de los medios de comunicación, tras la ristra de votaciones de la pasada primavera. Quedaban, quizá, unas cuantas vallas publicitarias descoloridas y unos pocos carteles electorales olvidados por las esquinas.

Visualmente ha habido como una pausa. Lo suficientemente larga como para que las caras de los candidatos más locales se hayan desdibujado hasta casi desaparecer de la memoria urbana. Y lo bastante corta como para que hoy, al salir a la calle, comprobemos, al verlos colgando de nuevo de las farolas, que sus semblantes renovados nos resultan muy familiares.

Y, también, que nos miran de una forma distinta, como si tuviéramos una cuenta pendiente con ellos. Una deuda que no pagamos como era debido en la primera vuelta.

Realmente, estas elecciones corren el riesgo de ser como un déjà vu. Como si las que hubo en abril hubiera que sacarlas del congelador del tiempo. Una experiencia enlatada que se calentará sin duda al calor de los mítines. Las mismas caras van a repetir los mismos mensajes, en particular ese que se ha convertido casi en un lema: Hay que conseguir mayorías más amplias, ampliaciones más mayoritarias, mayoriciones más amplitarias.

Nada está escrito

Será como refrescar una lección ya aprendida, memorizada incluso, y que, al recitar otra vez, pasados los meses, vuelve a salir de un tirón, tanto a los electores como, sobre todo, a los propios candidatos. ¿No habrá, pues, margen para la sorpresa?

Nada está escrito. Los buenos actores (y algunos políticos lo son) se saltan el archisabido guion, introducen variantes, giros propios. Improvisan. ¿Y los votantes? Siempre caben sorpresas. Movimientos masivos de un lado a otro del arco político que a lo mejor neutralizan seísmos de igual intensidad pero en sentido contrario. Para que todo quede como estaba. O no.

La cuestión es que hoy, desde las vallas publicitarias, desde los postes de la luz, desde los paneles que aparecen por aquí y por allá, un poco por toda la ciudad, los candidatos repetidores han aparecido para pedir el voto con la expresión impertérrita, como si no hubiera pasado nada.

Olvidémonos de abril, parecen decir. Aquello fue un ensayo general, las elecciones de verdad son estas, no falles, acierta con tu voto, alumbra con tu decisión una gran mayoría que no tenga que mendigar apoyos. Tu país, que te mira a través de nuestros ojos, te lo agradecerá.

Durante varios meses (los de más calor, eso sí) los cargos electos han fracasado en el intento de formar un Gobierno, de articular una mayoría que echara a andar, y ahora la papeleta caliente se la pasan a los electores.

Veremos a ver qué sale. Puede ser un viaje emocionante. Bueno, de hecho, ya lo es. Tenemos por delante, por unos días, una incógnita política que puede dar mucho juego.

Hacer conjeturas sobre el resultado electoral puede sustituir al tiempo como tema de conversación en cualquier lugar, dándole un plus de emoción. Cada cual puede tener su propia quiniela y exponerla hábilmente sin delatar su ideología, lanzándola como un globo sonda para ver cómo reaccionan los demás. Se pueden cruzar apuestas.

Ventajas de la rutina

Yo pienso que esta vez los de la rosa y los morados suman de sobra. Pues yo que los naranjas no se lo pensarán dos veces y harán lo que tenían que haber hecho en la primera ocasión. Vuelve la derecha, advierto.

Claro que el tema de fondo es serio. Presupuestos prorrogados, colectivos que aguardan ayudas y subvenciones, una comunidad en pie de independencia. Etcétera.

Por eso los partidos nos instan a afinar más esta vez. Y es de esperar que lo consigan. Para eso tienen ideólogos, teóricos, expertos en márketing electoral.

En un plano ideal, tendrían que hacer todo menos recaer en las fórmulas de las pasadas elecciones . Pero la tentación será muy fuerte. La rutina tiene sus ventajas, hay que discurrir menos.

Veremos qué deparan hoy los ¿nuevos? carteles electorales. A ver si se nota algún cambio. A ver si, bajo los frescos retratos de los políticos que solicitan nuestro apoyo, recién colocados, no emergen, rasgados y desteñidos, los pasquines de pasadas elecciones que todavía resisten en las vallas publicitarias de algunas calles de Zaragoza.