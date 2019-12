El viento y el agua azotan el Pirineo y la Ibérica zaragozana

El paso de Elsa por la península se noté este viernes en Aragón en forma de agua y, sobre todo, viento. Dos fenómenos que cargaron en varias localidades de la comunidad con afecciones en tendidos eléctricos y cortes de carretera por desprendimientos e inundaciones. Además, la borrasca dejó en la estación meteorológica de Cerler-Cogulla la racha más fuerte del día en España y del año en Aragón, de 168 kilómetros por hora.

En el Pirineo fueron cuatro las vías que estuvieron cerradas. La caída de un árbol por la mañana en la calzada de la A-136, en Biescas, obligó a cortar la circulación a las 9.14 horas, aunque a los pocos minutos se habilitó un paso alternativo y antes de las 12 del mediodía la vía volvió a abrir.

Los desprendimientos fueron la causa que cerraron otras dos carreteras, una la que une Barós con Ulle y otra que da acceso a Acumuer. Fuentes de la Diputación de Huesca (DPH) confirmaron que ambas restablecieron el tráfico en poco tiempo, ya que fue sobre todo barro el material que invadía la calzada.

En cuanto al viento en el Pirineo, fue la estación de Cerler-Cogulla la que marcó el récord del día en España y del año en Aragón con una racha de 168 kilómetros por hora. La registró el nuevo equipo que ha instalado la Agencia Estatal de Metereología este verano, a 2.374 metros de altitud. Por ello, desde este organismo quitaron hierro a la medición, al estar en un paraje de alta montaña.

No ha corrido la misma suerte la vía que comunica Ibort, en Sabiñánigo. Al cierre de esta edición seguía cortada por el desbordamiento del Gállego, que anegó la calzada por la mañana. Desde la DPH explicaron que se desplazó maquinaria para desbrozar pero que, hasta que no baje el caudal, no podrán intervenir. La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, relató que la zona anegada es un vado inundable y que no es la primera vez que sucede algo parecido si el río baja cargado. Actualmente, aunque el agua ya no alcanza la carretera, el firme está resbaladizo y la vía sigue cerrada por precaución.

En Zaragoza, el viento derribó dos torres de media tensión en Lituénigo y provocó el corte del suministro en esta localidad, San Martín de Moncayo, Trasmoz y a 9 vecinos de Tarazona, afectando a un total de 800 usuarios. Salvo en San Martín de Moncayo, donde se ha tenido que instalar un grupo electrógeno y 90 clientes siguen sin luz al no poder conectarse a este recurso, el resto de municipios recuperaron el servicio a lo largo del día.

SIN TELÉFONO

El accidente de un camión en las inmediaciones de Jaca ha dejado sin servicio telefónico e internet a los clientes de la zona. El suceso que causó la incidencia fue la salida de este automóvil de la carretera, lo que afectó a un cable de fibra óptica de esta empresa.

A causa de ello, los problemas incluso llegaron a notarse en zonas cercanas a Huesca capital. No obstante, desde la compañía de telecomunicaciones confirmaron que la línea fue restablecida a lo largo del viernes.

MÁXIMAS DE 20º EN NOCHEBUENA

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Rafael Requena, afirmó ayer que, tras el paso de la borrasca ‘Elsa’, las temperaturas ascenderán en la comunidad durante la semana que viene, de manera que podrían alcanzarse máximas de 20 grados en Nochebuena y Navidad en Zaragoza. Sin embargo, el buen tiempo no durará demasiado, puesto que es probable pasada la mitad de la semana hagan acto de presencia las nieblas en la capital aragonesa. El delegado de la Aemet destacó, además, las seis borrascas que han pasado por el país en mes y medio. Así, tras ‘Elsa’, que dará sus últimos coletazos hoy, llega Fabien, otra borrasca que entrará por el tercio norte peninsular. Este nuevo fenómeno traerá vientos muy intensos y muy mala mar en Galicia y la cornisa cantábrica. No obstante, desde el lunes el tiempo se estabilizará y las temperaturas serán altas para la época del año.

CONTINÚA LA ALERTA

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla por viento para el sábado en el Pirineo, la Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, en la provincia de Teruel. Según informa la Aemet, las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Pirineo desde las 8.00 horas y hasta el final de la jornada, mientras que en la Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo el aviso estará vigente a partir del mediodía.

El domingo continuará la alerta amarilla por viento durante toda la jornada en Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo. Además, la agencia espera en la comunidad un cielo nuboso o cubierto con precipitaciones a lo largo del día en el tercio norte y nuboso con precipitaciones intermitentes en el resto. La cota de nieve se situará entre 1.600 y 2.200 metros. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad norte y las máximas ascenderán en las provincias de Teruel y Zaragoza.