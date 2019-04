Violeta Barba: «Pedro Santisteve ha dado un portazo al acuerdo»

El acuerdo entre Podemos y Zaragoza en Común (ZeC) para concurrir juntos a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo es imposible. Al menos las partes reconocen públicamente lo que en privado todos dan por hecho, una vez que han finalizado las primarias de la confluencia. Y si anteayer era su alcaldable y actual alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien advertía de que su lista ya no se moverá, ayer era la candidata de la formación morada a ocupar su puesto, Violeta Barba, quien le respondía que con estas declaraciones «ha dado un portazo a cualquier posibilidad de acuerdo». Fin de la discusión y de las manos tendidas. Ella ahora lo tiene claro sobre si se ve como alcaldesa: «Por supuesto que me veo. No me presentaría si no fuera así», dijo.

La reacción de ZeC en general y del alcalde de Zaragoza en particular no ha sentado nada bien en Podemos Aragón. Aunque aseguran «respetar su decisión aunque no la compartamos», afirmó Barba en declaraciones a este periódico. Para ella «hay veces en las que tiene más valor lo que se dice de forma pública que lo que se afirma en privado» y este es un ejemplo. De hecho, recordó que el mismo día en que el candidato de ZeC decía eso, el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique, «apelaba a que el partido sigue abierto al diálogo», que es en lo que están todos, afirmó su candidata a la Alcaldía de Zaragoza.

«Si querían contar con Podemos solo tenían que llamar e intentar confluir todos, pero si no se puede, no es ningún drama, porque lo verdaderamente importante es que el 26 de mayo no salga de las urnas un Gobierno de la derecha», explicó Violeta Barba, «más allá de que ir por separado no sea lo deseable», reconoció la actual presidenta de las Cortes.

Pero la brecha que abre este revés a la posibilidad de acuerdo genera heridas evidentes en una relación que, de haber entendimiento entre Podemos y ZeC, deberá llegar tras la cita electoral. Y es en ese contexto en el que se marca la lectura que cada uno hace de la imposibilidad de ir juntos. Así, si Santisteve el pasado lunes afirmaba que «Podemos ya está en la lista de ZeC» y el secretario general de los podemistas en Aragón, Nacho Escartín, le respondía que «Podemos no está en ZeC», ayer era Violeta Barba la que aportaba una segunda lectura sobre quién puede tener más responsabilidad en este desencuentro: «En el 2015 confluyeron siete partidos en ZeC y actualmente solo queda uno que yo sepa, que es IU. No puede ser solo una cuestión de Podemos, que cada uno lo analice en sus órganos de partido», apuntó. Recordando, además, que ellos sí han sido capaces de llegar a acuerdos para ir en coalición con otras formaciones, como Equo.

Barba descarta la idea de estar compitiendo con Santisteve el próximo 26 de mayo. «Hay que competir con las políticas de recortes, xenófobas y machistas de la derecha», remarcó. Al tiempo que reiteró que disputarle la Alcaldía a Santisteve no era el objetivo de Podemos: «Siempre dijimos que quien encabezara la lista no iba a ser un obstáculo para el acuerdo», añadió. Y sobre la idea de que fragmentar más el voto de la izquierda pueda poner en riesgo el Gobierno en Zaragoza, consideró que «hoy la volatilidad es tal que nadie puede asegurar que eso es lo que sucederá».

Respecto a la posibilidad de que la dirección de Podemos a nivel nacional intervenga para no rivalizar con Santisteve y se plantee como en Madrid dar un paso atrás, Barba considera que sería «absurdo plantearlo» y «una falta de respeto creer que no debemos presentarnos». «Intentar lo que sucede en otra ciudad como Madrid o en otra comunidad autónoma es un error», añadió.