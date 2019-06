Vodafone estrenará el sábado en Zaragoza la red 5G

Vodafone España lanzará el próximo sábado 15 de junio los primeros servicios comerciales de 5G en 15 ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, con una cobertura del 50%. La filial de la compañía británica anunció ayer que España será la primera red comercial 5G de Vodafone en Europa –en Italia se lanzará el 17 de junio, y en Inglaterra, el 3 de julio– y la primera incursión del 5G en este país.

El 5G es la quinta generación de telefonía móvil, una nueva tecnología que supondrá una auténtica revolución, comparada con el cambio que supuso la llegada del ordenador de sobremesa a la informática. Además de en la capital aragonesa, los primeros servicios comerciales se podrán utilizar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gigjón, Pamplona, Logroño y Santander, gracias al despliegue realizado sobre la frecuencia de 3,7 gigahercios en la que Vodafone adquirió 90 megahercios en la subasta del pasado mes de junio del 2018.

No obstante, la cobertura alcanzará aproximadamente al 50% de la población de las 15 ciudades, con especial foco en los centros urbanos y empresariales, aunque se continuará actualizando de forma progresiva, según señaló el presidente de la compañía en España, Antonio Coimbra. «Es un primer lanzamiento, no tenemos la cobertura 100%, pero empezamos ya una buenísima cobertura en estas ciudades», afirmó.

con Samsung, LG y Xiaomi / Vodafone se ha unido a los fabricantes Samsung, LG y Xiaomi para este despliegue, pero no a Huawei. En concreto, los smartphones 5G que comercializará Vodafone son el Samsung Galaxy s10 5G, el LG V50 ThinQ 5G y el Mi MIX 3 5G. «Son los tres que lanzamos, aunque obviamente seguimos trabajando con otros proveedores para certificarlos y anunciarlos», aseguró.

En relación a los teléfonos de Huawei, aclaró que el terminal móvil de Huawei «no está certificado todavía» y por eso no ha participado en el despliegue, pero no descarta incluirlo en el futuro. «En el proceso de certificación hay una parte técnica y otra de temas de visibilidad y seguridad para nuestros clientes, y de momento, no hemos certificado el terminal de Huawei. Si en algún momento lo hacemos, lo lanzaremos», añadió.

El despliegue de la red sí se ha hecho de la mano de Huawei y Ericsson que son los dos suministradores del core (parte más sensible de la infraestructura de la red). El 5G estará incluido en todas las tarifas actuales de Vodafone «con el mismo precio», no obstante, la mejor tarifa para una «óptima utilización» es la Ilimitada total, con la que los usuarios pueden «despreocuparse del consumo de datos».