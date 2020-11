Vox advierte a Azcón de que no tiene garantizado su apoyo en la votación de los presupuestos

Si bien recientemente el equipo municipal de Vox señaló que la ruptura a nivel nacional entre su partido y el PP tras el discurso de Casado en la moción de censura no tendría traslado a Zaragoza, al hablar de los presupuestos del 2021 en el ayuntamiento la postura no es la misma. «Que vaya sabiendo Azcón que, o hace las reformas que tiene que hacer, o lo va a tener crudo», dice Julio Calvo, portavoz del partido en el consistorio.

«Alguna reforma hay que ir haciendo ya. Las que nosotros decíamos que eran necesarias, ahora son urgentes», explica Calvo, que pondrá sobre la mesa tres asuntos que considera básicos: «Suprimir las subvenciones directas, acabar con la cooperación al desarrollo y evitar el gasto superfluo».

«En plena pandemia, cuando los agentes sociales se reunían en la Comisión por el futuro de Zaragoza pidiendo ayudas urgentes, el mismo mes que hubo que suscribir dos créditos por importe de 62 millones, van y sacan una covocatoria de ayuda internacional al desarrollo, la más elevada de todas las grandes capitales de España, por 3,1 millones de euros».

"Se sacrificaba a los taxistas, por ejemplo, pero se daban estas ayudas de cooperación internacional. Eso no tiene sentido», dice el portavoz de Vox, que incide en el gasto superfluo, «por ejemplo en Igualdad, donde es una obscenidad en lo que se gastan el dinero. ¿Hay que gastar ahora en clases de mindfulness? Endeudarnos para dar de comer a la gente, sí. Para el ocio alternativo, no. Están cerrando bares y tiendas y el ayuntamiento dando clases de Chi kung», señala Calvo, quejoso de que el equipo de Gobierno se esté apropiando de sus ideas: «A esto que le han dado en llamar el rescate fiscal urgente, estas medidas últimas que han sacado, son las mismas propuestas que nosotros habíamos presentado con alguna pequeña variación. Nos las inadmitieron por problemas formales y las han retomado ellos. Lo mismo que hicieron en su momento con las modificaciones presupuestarias de los microcréditos. Es una cuestión de imagen, para que no se vea que nuestras propuestas son mejores que las suyas», concluye.