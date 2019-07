Vox pide los datos de los sexólogos para mayores del ayuntamiento

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza solicitará mañana conocer quiénes imparten el servicio de asesoría sexológica para mayores que el consistorio presta desde el pasado noviembre. El interrogante, que contempla otros como la titulación de estos profesionales, el importe dedicado en la partida presupuestaria, su coste total o las cifras de utilización, se planteará en la comisión de Acción Social y Familia y recuerda al que planteó el partido este mismo mes en la Asamblea de Madrid –entonces pidieron los datos de colegios con actividades LGTBI, entre ellos, el nombre y los apellidos de los ponentes– o cuando reclamaron en el parlamento andaluz saber quiénes son los trabajadores de las unidades de valoración integral de violencia de género. No obstante, desde Vox aseguran que estos asuntos no tienen «nada que ver» entre ellos y que trasladarán esta pregunta para saber más sobre estas prestaciones de la ciudad.

Así lo afirmó la concejala Carmen Rouco, quien señaló que la intención de la pregunta es «conocer un poco más los servicios que se dan en el ayuntamiento para gestionarlos mejor, dar un mejor servicio y, a lo mejor, administrar mejor el dinero del ciudadano» como, por ejemplo, si se pueden evitar duplicidades entre administraciones, si las hubiera.

Sin desconfianza

«Somos nuevos y hay muchas cosas que nos gustaría saber, no por nada, no hay que entrar en susceptibilidades de ningún tipo», explicó la concejala, a lo que añadió que su intención es observar si, por ejemplo, es necesario más personal o no. «Por eso queremos conocer quién los da o cuánta gente lo utiliza». En ese sentido, desde la formación señalaron que la solicitud de los datos de los profesionales de esta asesoría sexológica no responde a una desconfianza hacia ellos, sino a conocer su perfil, como también preguntan por otras cuestiones relacionadas.

Acerca de si estas preguntas parten de alguna directiva de Madrid, al solicitar los datos de los profesionales en territorios distintos, Rouco aseveró que «para nada» es así. Además, añadió que los servicios por los que se pregunta en un lugar y de otro no tienen «nada que ver».

Al instituto de sexología y psicoterapia Amaltea, encargado de esta asesoría y que cuenta con una trayectoria de 25 años no les ha parecido mal la solicitud de sus datos, por lo que se mostraron tranquilos. «Tenemos todo en regla y con todas las titulaciones al dedillo; si quieren venir a ver el despacho, se lo enseñaremos», afirmó el médico y sexólogo del centro Santiago Frago, quien añadió que entre el plantel del instituto está el doctor en psicología Silberio Sáez y también cuentan con psicopedagogos. «Somos un centro de referencia en el Estado y damos clase en el máster de Sexología en la Universidad de Alcalá de Henares», una de las dos en las que se ofrece en España esta titulación.

El servicio de asesoría sexológica regresó en noviembre, después de haberse realizado entre el 2007 y el 2014. Frago afirmó que la propuesta es «pionera» en el país y que está teniendo «un éxito apoteósico», puesto que las citas las tienen que dar «a tres meses vista».

Así, indicó que algunos centros de atención primaria les han derivado parejas. Actualmente ofrecen sus servicios tres jueves cada mes con sesiones de 45 minutos en el espacio para mayores Francisco de Goya. En ellas abordan problemas relacionados con la sexualidad, pero también con los celos, la comunicación o la intimidad.