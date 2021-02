Vox pone en riesgo la ayuda de Zaragoza a casi tres millones de personas

Por Kike Comenta El Periódico - simplemente he respondido a lo que Vd. comenta como si nosotros hubiesemos expoliado al tercer mundo, le he recordado que tambien fuimos expoliados por los romanos y por muchas otras culturas, en cuanto a la inmigración a otros paises me he referido cuando afortunadfamente había fronteras se les habría las puertas cuando había trabajo desafortunadamente ahora en este país no hay trabajo es más tenemos un desempleo del 24% o más, no se por qué vienen a este país no habiendo trabajo, es lo que digo y sostengo y mis hijos no están en España han salido fuera pero con contrato de trabajo, y no han recibido ayudas de ningun tipo, y lo que si estoy seguro que si hicieran robos y choriceos como hacen la mayoria de los que vienen aquí no estarían mucho tiempo allí, en Dinamarca concretamente tienen una isla pequeña un poco alejada donde van todos a los que van a echar del país, a la salida del país no hay vallas se puede largar el que quiera pero a la entrada si que hay valla y guardias fronterizos, vaya Vd. a formigal, candanchu, y otros pasos fronterizos con Francia y no verá un puesto español con valla ni con guardias éso si telarañas en los cristales muchas. En cuanto a lo que ha hecho VOX es lo mejor que puede hacer que hagan colectas y el que quiera o vaya sobrado que done lo que le de la gana, pero primero creo que seremos los aragoneses que hay muchos pasandolas de a metro.