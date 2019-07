Vox Zaragoza no logra apoyo para rotular Lérida y Gerona y no Lleida y Girona

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha logrado que el Pleno sacara adelante una moción en la que reclamaba que la rotulación de poblaciones en el término municipal se realice exclusivamente en castellano, un texto que incidía en el cambio de Lleida por Lérida y Girona por Gerona.

La iniciativa ha salido rechazada ya que únicamente ha contado con el respaldo de los dos concejales de Vox, mientras que el PP se ha abstenido y el resto de la Corporación -PSOE, Cs, Zaragoza en Común y Podemos- ha votado en contra.

"Como vivimos en España, nuestra lengua oficial es el español", ha recalcado la edil de Vox Carmen Rouco, quien ha defendido que los letreros en la ciudad estén íntegramente en castellano y ha abogado por el "principio de reciprocidad" y por que las denominaciones de Zaragoza o Huesca tampoco se rotulen en catalán en la comunidad vecina.

El socialista Alfonso Gómez ha denunciado que la moción solo buscaba generar "agitación" entre dos comunidades "hermanas" como Cataluña y Aragón, a lo que ha sumado que los nombres de Lleida y Girona son oficiales y correctos.

Desde el PP, Natalia Chueca ha abogado por que las iniciativas que se lleven al Pleno se ciñan a los intereses de los zaragozanos y, aunque ha considerado "enojoso" que en Cataluña los nombres no aparezcan en castellano, ha reconocido que las denominaciones en cuestión son las oficiales de esos municipios.

No obstante, ha dicho que ve "razonable" que se pueda hacer una instancia para solicitar un cambio en la normativa de rotulación y por ello se ha abstenido.

La concejala de Cs Cristina García ha rechazado la moción por ser de competencia nacional y porque hay una legalidad en la rotulación, ya que en 1980 se autorizó a las ciudades de Lérida y Gerona a cambiar sus nombres oficiales por Lleida y Girona.

Luisa Broto (Zaragoza en Común) ha recordado que "Aragón es trilingüe", que la diversidad lingüística es un legado a proteger y ha acusado a la formación ultraderechista de querer volver a una España "monocolor" que no acepta la pluralidad.

Por su parte, Amparo Bella, de Podemos-Equo, además de coincidir en que Lleida o Girona son nombres oficiales, ha instado a no perder el tiempo en cuestiones que no son relevantes para la ciudadanía.

Asimismo, se ha dirigido a la representante de Vox y, tras exclamar rotundamente y en voz alta "España", le ha preguntado si cree que las lenguas que se hablan en el país no son patrimonio español y ha añadido: "aquí tiene a las personas no normales defendiendo la normalización de los usos lingüísticos", en referencia a la polémica protagonizada por Rouco la semana pasada cuando distinguió entre "gays", "lesbianas", "normales" y "no normales".