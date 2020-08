Wizz Air rectifica y recupera por ahora sus vuelos previstos

La compañía Wizz Air dio marcha atrás ayer a última hora en su decisión de cancelar todos sus vuelos desde Zaragoza. Sus rutas a Bucarest y Cluj Napoca volvieron a funcionar como tenían previsto antes de comunicar a Aena una cancelación que finalmente no se dio. Aunque todavía se desconoce qué pasará con los siguientes esta semana. La propia aerolínea, a primera hora de la mañana y horas antes de que despegara, a las 18.00, su avión con destino a Bucarest, avisó de que retomaba sus planes y que despegaría con normalidad. Y de la misma forma que avisó de la cancelación, sin aportar motivo alguno para este cambio de planes definitivo.

Sin embargo, fuentes del sector consultadas por este diario achacaron que esta situación de «incertidumbre» que viven las compañías en estas semanas, por los vetos impuestos de unos países a otros, los informes de contagios y rebrotes que acaban llegando a todos los rincones de Europa o la inestabilidad en cuanto a la rentabilidad de mantener la oferta para una demanda internacional que este verano ha caído en picado. «Está generando demasiadas dudas a todos», comentaron.

La que tiene una explicación es la propia Wizz Air, que no ha ofrecido un motivo a este periódico ni a sus pasajeros, que temen ya por una inminente cancelación de vuelos que, en el futuro, pueda no tener marcha atrás. Lo que inspiraba más confianza hasta ahora era que Rumanía no se había sumado al largo listado de países del espacio Schengen que imponía vetos a España o desaconsejaban vistarla, pero ahora han generado esa inquietud en quienes suelen usar las rutas a Bucarest y Cluj Napoca desde Zaragoza.

Sin embargo, ninguna se salva, incluso de otras compañías, de caerse de la programación de vuelos en las próximas semanas. Palma (de Vueling, Volotea y Air Europa), Menorca (Volotea), Ibiza (Volotea y Vueling), Tenerife (Binter y Vueling), Gran Canaria (Binter), y Santiago, Bruselas, Londres y, a partir del día 16, Milán, de Ryanair, siguen en la parrilla.