La XXV edición del Concurso de Tapas ya tiene cartel

La propuesta Una aquí, otra allá es desde hoy la imagen que representará el Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia en su 25 aniversario, tras hacerse con el premio del concurso de Carteles organizado por la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia y patrocinado por Bantierra, que este año, además de apoyar este certamen de carteles, también se convierte en patrocinador oficial de la XXV Edición del Concurso de Tapas. Cafés y Bares ha querido presentar el cartel precisamente este 20 de junio, Día Mundial de la Tapa.

La obra, firmada por Cristina Mallada Puyuelo, ha sido elegida como vencedora del certamen ante un jurado formado por Susana Martín, presidenta de Artesanos de Aragón; Samuel Akinfenwa, diseñador, ganador de este certamen en el 2016 y del cartel de las Fiestas del Pilar de este año; Oscar Pérez, director de Zona de Bantierra; y Eugenia Pérez de Mezquia, Relaciones Externas de ESDA.

Cristina Mallada Puyuelo, su autora, es una diseñadora de 32 años que, aunque es original de un pueblo junto a Barbastro, reside en Zaragoza y trabaja en una agencia de publicidad. "Me gusta mucho el tema de la gastronomía y es un campo en el que me siento muy cómoda diseñando... es un concurso que sigo y al que acudo todos los años, del que además tengo muy buenos recuerdos; y me hace mucha ilusión que un diseño hecho por mí lo represente".

El premio de este 2019 consiste en 600€ por el cartel más 400€ por las aplicaciones informáticas, y, como cada año, ha sido otorgado por Bantierra, la primera empresa en anunciar su patrocinio para la XXV Edición del Concurso de Tapas del próximo noviembre. Bantierra lleva años apoyando las iniciativas de Cafés y Bares de Zaragoza y, en concreto, el Concurso de Tapas. "Compartimos muchos valores con la Asociación, tales como la implantación en el ámbito provincial y la dinamización del sector alimentario. Los bares y cafés son el escaparate en el que los hosteleros, con su arte de transformar los productos, dan a conocer el material autóctono de Aragón", explica Francisco Alfaro, director general de Zona 3 de Bantierra.

La Junta Directiva de la Asociación también ha estado presente, por supuesto, en la presentación de la nueva imagen de su Concurso de Tapas. José María Marteles, presidente de Cáfes y Bares, orgulloso del cartel escogido, anuncia que "este año va a ser muy especial, puesto que hace 25 años que lo organizamos y queremos que salga mejor que nunca y que las tapas de Zaragoza reconozcan a nivel internacional por todo lo alto".

La XXV Edición del Concurso de Tapas y provincia, a celebrar del 7 al 17 de noviembre, presentará una media de 250 nuevas tapas que optarán a los siguientes premios, por categorías: La mejor tapa, la mejor tapa aragonesa, la más mediterránea, la más original y la más popular, es decir, la favorita del público. Los establecimientos calculan preparar unas 50.000 tapas para atender a toda la demanda de los ciudadanos y de los visitantes, y el funcionamiento consistirá en la adquisición de un bono de 3 tapas más 3 consumiciones por un importe de 9,50€.

Sobre el Día Mundial de la Tapa

La celebración del Día Mundial de la Tapa es una iniciativa de Saborea España (una plataforma nacional con vocación internacional para potenciar el turismo y la gastronomía) que este jueves cuenta con numerosos actos a nivel nacional e internacional para promocionar y reivindicar estos bocados tan arraigados en la cultura española.