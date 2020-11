"Yo no he matado a nadie", declara el albañil al que el acusado del crimen de la maleta imputa el asesinato

"Yo no he matado a nadie ni golpeado a nadie". Así de tajante se ha mostrado este miércoles en la Audiencia de Zaragoza el testigo Emilio R. C., también conocido como el Cordobés, a quien el acusado por el crimen de la maleta, Jonathan Berreondo, imputa la muerte a martillazos de un transportista de Madrid.

La fiscala, que solicita 20 años para Berreondo, le ha recordado que el día de los hechos, el 14 de diciembre del 2018, la actividad de su móvil le "posicionaba cerca del lugar de los hechos", la calle Vía Verde del barrio Oliver, en la capital aragonesa. Pero el compareciente ha indicado que estuvo trabajando seis meses en las inmediaciones del domicilio" del acusado.

Pero Emilio el Cordobés, que por aquellas fechas trabajaba en Zaragoza de albañil, ha afirmado con seguridad que él no sabe "qué pasó" aquel día. Sí ha explicado que contactó con Jonathan, un solicitante de asilo guatemalteco que se dedicaba a la prostitución masculina, a través de la aplicación "para chicos" Grinder en octubre del 2018.

"No tengo ni idea de por qué me echa la culpa"

Ha dicho que no pagaba nada por sus encuentros con el acusado, pero este declaró el día anterior que su tarifa había sido de 100 euros.

"Tuve relaciones sexuales con él en su casa del barrio Oliver", ha continuado el testigo, que ha señalado que estuvo "cuatro o cinco veces, no más", con el acusado. "No tengo ni idea de por qué me echa la culpa de un hecho tan grave", ha reconocido.

Sin embargo, Jonathan lo sitúa en su casa el día de los hechos y el pasado martes, primer día de la vista oral ante jurado, declaró que el Cordobés irrumpió en su cuarto, al oír sus gritos de ayuda al ser agredido por un cliente con el que se hallaba realizando un servicio, y que le propinó 21 martillazos en la cabeza.

"No sabía ni siquiera su nombre"

"No sabía ni siquiera su nombre", ha manifestado Emilio R. C., que tenía apuntado a Jonathan en su móvil con la palabra "Zaragoza".

"Si hubiera estado usted el 14 de diciembre, no le quiero contar lo que se hubiera encontrado en el piso", le ha dicho José Luis Melguizo, abogado de la familia de la víctima, Jorge Villa, que pide 25 años de cárcel.

De hecho, los contactos sexuales entre ambos siguieron incluso tras el crimen, sin que el Cordobés notara nerviosismo en Jonathan, de 28 años.

"Muy asustado"

El abogado defensor, Javier Cestero, le ha dicho al acusado que él "había quedado" con Jonathan y que estuvo por el barrio Oliver y que incluso tiene declarado que, en aquella ocasión, el acusado le estuvo "mareando un poco". "No sé si subí o no subí al piso", ha acabado declarando el testigo. "Creo que no, pero no lo puedo garantizar seguro, hace mucho tiempo y no me acuerdo", ha insistido el Cordobés.

Leticia, una transexual que se relacionó con el acusado en un club de intercambio de parejas y de LGBTI, ha relatado que Jonathan le habló de un inquilino que tenía y que le había dejado una habitación muy desordenada, Y que, a finales de diciembre del año en cuestión, le llamó para mostrarle una maleta porque estaba "muy asustado".

Una carga "entre líquida y aguada"

"Me contó que le parecía que la casa tenía mal olor y yo le dije que podían ser las alcantarillas", ha contado la testigo, a la que el acusado mostró un pantallazo con la expresión "un regalito", una presunta ficción de Jonathan para referirse a la persona que había abandonado el cadáver en la maleta en su domicilio, que también decía que iba a desaparecer en el mar.

Sin embargo, el día de la visita al piso, la testigo no notó ningún olor raro. "Revisamos la casa y en un armario de la terraza, en la parte de abajo, había una maleta grande envuelta en cello. No la llegaron a abrir. "No me esperaba que iba a haber un cadáver humano, pensé más bien en un animal muerto o unos escombros", ha señalado.

"Alguien que pedía socorro con los ojos"

Al moverla, sin embargo, notó una carga "entre líquida y aguada" y que "pesaba mucho". "No había rastro de sangre ni mal olor", ha añadido la compareciente, que recomendó al acusado que llamara a la Policía.

La pareja de entonces del acusado, que reside en el País Vasco, ha comparecido asimismo como testigo y ha señalado que, cuando conoció a Jonathan pensó en "alguien que con los ojos pedía socorro". Lo ha descrito como una persona sumisa y algo depresiva y ha asegurado que él no sabía "nada" de el Cordobés.