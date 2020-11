«Yo no violé a mi hija, no puedo explicar esa denuncia»

La validez de una denuncia no ratificada durante el acto del juicio oral es la cuestión a la que se enfrentan los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza que ayer vieron cómo un padre negaba haber violado durante años a su hija menor de edad y que la perjudicada prefería acogerse a la dispensa que permite la ley de no declarar en contra de un pariente o familiar. ¿Su silencio mantiene lo que contó ante la Policía Nacional?

El acusado, Luis M. P., aseguró ante el tribunal provincial que él nunca agredió sexualmente a su hija, ni le hizo tocamientos desde los años 2017 a 2020. «Yo no la violé ni nada, no puedo explicar esa denuncia que interpuso contra mí», señaló el procesado, quien afirmó, a preguntas de su abogada defensora, Olga Oseira, que no estaba nunca sola con la menor porque o estaba presente la madre (con la que ya no convive tras su detención) o estaban los otros dos hijos pequeños que tiene la pareja. «También iba al colegio, no pude hacer eso», incidió.

Ante ello, la fiscala Ana Cabezas le preguntó si la denuncia podría deberse a un problema con su mujer o con la hija. La contestación del encausado no fue muy clara: «Yo solo sé que un día me echaron de casa y ya no he vuelto, ellas discutieron por el móvil, pero ya no sé más. Mi mujer iba bajo los efectos del alcohol». Poco aclararon la joven, que ahora tiene 17 años, y la madre y todavía pareja del acusado, quienes prefirieron no testificar, pese a estar detrás del biombo.

Quienes sí relataron los hechos denunciados fueron las agentes pertenecientes a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que incidieron en que la menor les contó que era agredida sexualmente en las diferentes estancias de la vivienda y que no lo denunció hasta que unas amigas del instituto le animaron a hacerlo. También resaltaron que la madre estaba impactada por los acontecimientos.

En estos asuntos cobra especial relevancia el informe de las psicólogas forenses sobre el grado de credibilidad de la víctima, si bien en este caso no lo hay porque, tal y como señalaron, la joven se negó a contarles los hechos. «Observamos que era una menor con un perfil sumiso para su edad y visiblemente preocupada por la preservación de la unidad familiar», incidió la especialista Cristina Andreu. Ante esa «falta de pruebas», la abogada de la defensa pidió la absolución para este hombre.