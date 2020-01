Zaragoza abre una línea de ayudas para regenerar la zona de Pignatelli

El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto una línea de subvenciones para regenerar y rehabilitar la escena urbana de la zona Zamoray-Pignatelli y sus viviendas. El programa de Regeneración y Renovación Urbana (Arru), que pretende actuar tanto en el espacio público como en viviendas privadas, dispone de un capital que asciende a 3,23 millones de los que 1,4 llegan desde el ministerio de Fomento, 1,13 de la participación privada y 175.00 euros del consistorio y el Gobierno de Aragón, respecticamente, institución con la que se ha firmado un convenio de colaboración.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó que este proyecto, que subvencionará hasta el 60% de la obra, incluye todo el Casco Histórico aunque se dará prioridad a los espacios o viviendas que se encuentren en el ámbito de Zamoray-Pignatelli.

Dado que el dinero es limitado y que «se quiere hace el máximo posible de actuaciones», se priorizarán atendiendo a distintos criterios. Por ejemplo, Serrano indicó que las ayudas se limitarán a aquellos que no tengan rentas superiores a tres veces el IPREM (salario mínimo) y que se excluirán a los que ya hayan recibido algún tipo de subvención.

NÚMERO / Aunque la estimación pasa por poder rehabilitar unas 200 viviendas, 500 metros cuadrados de locales, y parte de las calles, reasfaltándolas y mejorando su alumbrado, el concejal señaló que el convenio no recoge un número concreto de viviendas, ya que dependerá de las necesidades y de su superficie.

La primera de las obras ya se ha autorizado y desde Urbanismo ya han dado la primera licencia, así como el certificado de obra a la finca de Zaragoza Vivienda ubicada en la calle Agustina de Aragón número 22, donde se va a actuar en la bajante.

Serrano insistió en que si se mejora la escena urbana, también lo hará la convivencia vecinal y, en consecuencia, la seguridad. Este es, precisamente, uno de los principales problemas que denuncian sus vecinos desde hace meses y que obligaron al consistorio a actuar y aumentar la presencia policial en la zona.

El concejala de Urbanismo se mostró confiado en que este barrio de la ciudad «ofrece a futuro muchas posibilidades» y cuestionó que hasta ahora no se haya diseñado un plan de regeneración a largo plazo adecuado.

Para que este cambio se haga realidad, admitió que es esencial darle una segunda oportunidad al antiguo cuartel de Pontoneros. Aseguró que entra en los planes del Gobierno PP-Cs de Zaragoza pero no adelantó si se convertirá en una residencia para estudiantes, como dijo en su día el alcalde, Jorge Azcón, o de mayores.

Las solicitudes de ayudas podrán empezar a realizarse en los próximos días en la oficina de la sociedad Zaragoza Vivienda, que se encargará tanto de asesorar a los interesados como de tramitar las peticiones que, según Serrano, serán varias, ya que los vecinos están motivados con mejorar su barrio.

La redacción del plan integral echa por fin a andar

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, informó ayer de que ya se ha comenzado a redactar el Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) del entorno de la calle Pignatelli que tiene como finalidad acometer una regeneración total. «Creemos que a largo y medio plaza será un verdadero cambio en el entorno para acabar con problemas de seguridad, salud pública y también de convivencia y mediante el buen urbanismo acometer una mejora que merece la ciudad de Zaragoza», explicó. Serrano, que criticó que no exista una estrategia previa, presumió de que «el Gobierno PP-Cs apuesta por proyectos no solo de cortoplacismo, sino de desarrollo de la ciudad y un legado que dejar a gobiernos sucesivos». Se refería a que el resultado de este tipo de proyectos no suelen verse en la legislatura en los que se lanzan. El concejal de Cs destacó el PERI que se llevó a cabo en los mandatos del exalcalde socialista Juan Alberto Belloch.