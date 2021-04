Zaragoza,¿ama los árboles y la biodiversidad?

Cantidad de poetas y pensadores han loado las excelencias del árbol. Joaquín Araujo naturalista, escritor y autor de numerosos documentales, reflexiona en su último libro: Los árboles te enseñarán a ver el bosque, sobre la importancia de las arboladas. Araujo asegura que: «Somos lo que somos porque antes fuimos bosques». Casi todas las destrezas físicas, la audición, la visión, la manipulación… fueron esculpidas en nuestro organismo, porque nuestros antepasados pasaron seis millones de años emboscados. Y añade que la mejor medicina para la crisis ambiental, climática y de coronavirus que padecemos, nos la aportan los árboles que en la ciudad se hacen indispensables.

¿Qué hacen las distintas administraciones para conservar el patrimonio de los pocos bosques y los distintos árboles que tenemos en el término municipal de Zaragoza?

Son muchos los años que llevamos demandando una mayor protección del arbolado existente en esta ciudad, y más allá de mejorar la situación, cada día se empeora más.

Árboles singulares

Debería ser un privilegio el poder contar y contemplar los 57 árboles singulares y los 11 conjuntos monumentales de la ciudad que se aprobaron en el 2006. Desgraciadamente casi la mitad de ellos han muerto o están moribundos sin posibilidad de revitalizarlos. Entre los ya desaparecidos podemos citar el Laurel de la antigua cárcel de Torrero. Ojalá llegue a plantarse uno en su lugar el día que se recupere la plaza existente en el espacio del antiguo laurel y que hoy se encuentra en abandono. Varias acacias del conjunto que hay en la ribera del Ebro cerca de San Vicente de Paúl también han muerto , al igual que otra del parque Bruil. La existente en el paseo Ruiseñores, se le desgajó hace cuatro meses una rama lateral como consecuencia de la descompensación del peso producido por una poda ejercida en el extremo opuesto de la ramas. Tampoco existen las moreras de la calle José Galiay junto al colegio Calixto Ariño recuerdo del complejo de La Granja de principios del siglo XX. Han desaparecido los álamos monumentales del paseo Reyes de Aragón , el sauce llorón del barrio de Casablanca , el cedro del Líbano del barrio del Arrabal, la acacia del paseo de la Constitución, el ailanto en la entrada del parque Pignatelli. Los chopos contiguos al campo de fútbol de Montecarlo en el canal, están dando los últimos suspiros al igual que el chopo de la huerta de Las Fuentes.

¿Los protege el ayuntamiento?

En estos 15 años, y tampoco ahora, se han dedicado partidas económicas para su mantenimiento. Únicamente en la última legislatura se realizaron varias actuaciones en el parque Bruil: en la encina dándole apoyo a una de las ramas, en el almez o latonero catalogado, vallándolo para impedir la compactación de las raíces y la rotura de ramas y la talla realizada en el tronco del otro almez catalogado que murió.

Recomendamos varios circuitos para contemplar parte de los árboles más bellos y emblemáticos de la ciudad.

En el parque Bruil aún puedes contemplar la gran encina. Solo hay una comparable en la torre de La Carrasca en el barrio de San Gregorio. En el mismo parque, se puede admirar un almez de porte maravilloso, pero ha habido otro que ya ha muerto y sobre el que se ha tallado figuras de animales. Y acercándonos al río Huerva hay un gran álamo no catalogado pero que lo merecería.

Ismael Prado, socio de ANSAR y de la Asociación de Vecinos Parque Bruil plantó una bellota del roble catalogado del Canal, próximo al polideportivo Pepe Garcés y hoy ya tiene una altura de cinco metros en las proximidades de la gran encina. Hay otra encina plantada cercana del bar del parque, hija de la centenaria citada anteriormente.

Un segundo circuito que recomendamos es pasear por las torres de Movera. En las en las proximidades del cementerio de Movera, muy cerca de la carretera a Pastriz, hay un conjunto de 20 chopos cabeceros de insuperable belleza y que tampoco están catalogados. Nos tendríamos que desplazar a las riberas de los ríos turolenses para encontrar ejemplares que los superan.

De allí nos podemos desplazar para visitar los conjuntos de plátanos de sombra de las Torres de Villarroya y torre de San Lázaro en el barrio de Movera. En este febrero pasado han quemado varios de ellos por la limpia de ribazos. Aun así, es posible contemplar algunos de mayor fuste que los de la antigua torre Montoya en la huerta de Las Fuentes o los de paseo Colón. Habría que catalogarlos para ayudar a que no desapareciesen definitivamente. Pero posiblemente, el árbol más representativo sea la sabina de Villamayor que hasta 2006 fue barrio rural de Zaragoza. La sabina, árbol catalogado por el Gobierno de Aragón, tiene una altura de 20 metros. Dado su crecimiento tan lento, se le otorga una edad de varios cientos de años. No hay en los Monegros ni en las sierras del sistema Ibérico un ejemplar comparable, aunque no tenga la espectacularidad de otros árboles de mayor rapidez de crecimiento. Las cenizas de José Manuel Falcón , premio Medio Ambiente de Aragón 2001, están en los alrededores del árbol. Pero, ¿cuántos conocen la sabina? No creemos que llegue a uno de cada mil zaragozanos . Sería necesario vallar el árbol con el objetivo de proteger las raices de la compactación en el caso de afluencia de grupos y los restos de Falcón.

Y un último itinerario, éste mucho más disperso, para encontrar árboles de gran porte en los sotos de Alfocea, Juslibol , Benavent y Picatiel. Como también los podemos encontrar en los sotos del Ebro en la provincia de Zaragoza.

Plaza Salamero

Hemos asistido a la eliminación del 75% del arbolado y los 13 olivos restantes están almacenados en un vivero privado, cuando era la única plaza del centro histórico que mantenía un oasis de vegetación, en contraste con la remodelación de otras , como las del Pilar y La Seo, plaza Sinués , Magdalena, Sas , Ariño, San Felipe…. y que se renovaron en su día con el modelo de plazas duras sin apenas bancos y zonas verdes. La arquitecta Naira Gallardo, hace mención de este periodo histórico donde primaba el asfalto y el hormigón.

El consejero de Urbanismo nos ha recibido recientemente y lo que nos adelantó nos dejó muy preocupados, si tenemos en cuenta las medidas que deberían tomarse ante la crisis climática en la que nos encontramos y la necesidad de tomas medidas para disminuir sus efectos y procurar el bienestar y la salud de los ciudadanos. Si se mantiene el párking habrá mínimas estructuras verdes pero no árboles de gran porte que faciliten sombra y creen el microclima que mitigue las grandes temperaturas a las que estamos abocados. La esperanza es que se comprometió a hacer un estudio de demandas del párking de César Augusto. En nuestra opinión las necesidades de la zona están cubiertas con dicho párking por lo que se podría eliminar el de plaza Salamero y de esta forma permitir un espacio verde en el centro de la ciudad.

Como señalaba Pessoa, «no es en los anchos campos o en los jardines grandes donde veo llegar la primavera. Es en los pocos árboles pobres de una plazuela de la ciudad».

Actuaciones en el Parque Grande

En los últimos meses, hemos asistido, a una tala masiva de arbolado, en el Cabezo de Buena Vista. Como comenta Luciano Labajos, jardinero jubilado en Madrid: «Todo el mundo quiere praderas y césped. Se ha educado en una determinada percepción estética. Si no hay pradera, no hay jardín, y ese es en realidad un invento de los últimos cuarenta o cincuenta años. El problema es que las especies mediterráneas, como los pinos piñoneros o carrascos, no soportan el encharcamiento que necesitan los cultivos intensivos de hierba» por lo que en momentos de viento las raíces encharcadas no aguantan el peso y se inclinan o caen.

Muy pronto nos quedaremos sin pinos y álamos longevos y de gran porte en el parque José Antonio Labordeta. No solo se talan decenas de pinos. Se ha arrasado con todas las hierbas espontáneas de las laderas del Cabezo que dan al Canal Imperial y al paseo de los Bearneses. Estas actuaciones entran en contradicción con las declaraciones realizadas en los últimos meses : «Entre los objetivos que marcan esta nueva estrategia figura naturalizar los espacios verdes urbanos, para transformarlos y gestionarlos favoreciendo los procesos naturales, la entrada espontánea de flora y fauna y potenciar la generación de servicios ecosistémicos». En el plan de recuperación del parque se habla de circuitos para bicis, patinetes, perros… y se favorece el paisajismo. ¿Pero la biodiversidad, dónde queda?

La recuperación del río Huerva

Se plantean proyectos de recuperación del río Huerva con una gran actuación en el cruce del río con la avenida Goya aprovechando la posible concesión de fondos europeos. Nos parece bien la recuperación de sus orillas, pero la ciudad no es muy consciente de que el cauce del río Huerva se encuentra entre los tres de la cuenca del Ebro con «más metales pesados y una mayor contaminación orgánica». Las muestras nos dan alto contenido en selenio, cromo , fluoruros y benzopirenos. El final del Huerva es de los más polucionados de Europa. En el Guadiana se va a hacer extracción de fangos en decenas de kilómetros.

Ya en Zaragoza el poco caudal circulante hace que se tenga que verter agua del Ebro a la altura del Ojo del Canal, con 10 hectómetros cúbicos de media al año, que el Canal aporta en la almenara del Pilar, para diluir contaminaciones. Y en el tramo final de la desembocadura, junto al parque Bruil, abundan los restos de toallitas que aporta un colector de Las Fuentes en situaciones de tormenta. Con estos antecedentes, ¿Europa va a aprobar este proyecto? ¿No sería más conveniente pedir ayudas de Europa para limpiar la contaminación?

Obras en la ciudad

Muchas de las obras importantes, se realizan o se proyectan en el centro de la ciudad salvo el del parque Torre Ramona. En el caso de la remodelación del Parque de Torre Ramona ya denunciamos el corte masivo de la masa radicular de decenas de plátanos de sombra que amenazan su supervivencia futura, además de tener la maquinaria y material de construcción apoyados en los troncos impidiendo y compactando sus raíces, impidiendo el riego que periódicamente recibía el arbolado. El resultado final es como si el asfaltado del barrio hubiera llegado al parque. No es el modelo a aplaudir

Este mismo hecho se ha ido repitiendo en la remodelación de la plaza de Los Sitios. De nada han servido nuestras protestas. Como hecho esperpéntico se ha llegado a entresacar un cedro que de nuevo, se ha plantado a dos metros, para dar cabida a un montículo de tierra dentro del nuevo paisajismo que se pretende desarrollar.

De otro lado en la renovación de la plaza de Santa Engracia, se van a invertir un millón de euros, plaza que ya se remodeló hace 20 años. Todo ello en el sector de más renta de la ciudad. Hay decenas de plazas en nuestros barrios que también necesitan de una urgente remodelación y que tendrán que esperar tiempos mejores. La de la antigua estación del Norte y la de la antigua cárcel de Torrero, por citar solo dos, llaman poderosamente la atención.

Es importante mencionar la reclamación de la Asociación de Vecinos del Oliver. Hubieran deseado, que en vez de actuar en el tramo del corredor verde de las proximidades del hospital privado que se pretende construir, se realizara la conexión del corredor con el Ebro para dar finalización al anillo verde de la zona sur de Zaragoza.

El trabajo del grupo de medio ambiente del Distrito Sur salvando olmos, pinos, llevando a cabo plantaciones y un trabajo educativo y participativo con la población es extraordinario.

Y por último las limpiezas de basura que diferentes colectivos realizan en diferentes ríos de la ciudad. Muchas se han hecho en estos últimos años. Pero consideramos que sin un sistema de retorno de envases, muchos de ellos los encontraremos en las riberas de los ríos. En Alemania se logra recoger el 99% de los envases con este sistema . ¿Por qué en España no?

Podas y médicos de los árboles

Hay que evitar las podas drásticas que conllevan pudriciones y debilitamiento de las estructuras de los árboles y para ello se necesitan directores de poda que hagan el papel de médicos de los árboles tratándolos como seres vivos que son. Algunas de las que se están haciendo en árboles de San Vicente de Paúl, paseo del Canal, proximidades a la acequia de las Abdulas en el Parque Grande, pero en especial las desarrolladas en los casi 300 plátanos de sombra de la avenida Madrid no son de recibo. En este último caso, ¿qué sombra van a tener los vecinos de Delicias este verano, para resguardarse de las altas temperaturas, en las aceras de la avenida Madrid, cuando se han mutilado las ramas hasta convertir los árboles en postes de luz?

Tala de 40.000 olivos

Y para seguir con el listado fúnebre de los árboles que nos dan la vida, se han talando en estos meses de enero y febrero 40.000 olivos, en una finca particular de 40 hectáreas. Situada en la Torre del Abejar y perteneciente a la Venta del Olivar, en el siglo XIX pasó a manos públicas y así se mantuvo durante más de 150 años. El Ministerio del Ejército, en los años 1960, lo subastó, pasando a manos particulares. El olivar se plantó en el 2000. En plena producción, se tala esta gran cantidad de árboles que ha recibido ayudas anuales de la PAC y que después de que su dueña exalce las múltiples cualidades de su aceite extra, en su página web. Llama la atención que en Oliete , la asociación Apadrina un olivo ha recuperado 10.000 olivos con el apoyo de 5.000 madrinas y padrinos, generando diez puestos de trabajo y se plantean recuperar 50.000 más

Gobierno de Aragón

Desde hace varios años se nos promete que en el corredor del Ebro se van a plantar dos millones de árboles. Lo único que le pedimos, es que no dedique partidas para limpiezas indiscriminadas de vegetación, sin un proyecto ni control definido, y dicte una moratoria de macrogranjas de porcino que nos inundan de nitratos todo el Ebro y perjudican a la calidad de aguas que fluyen por nuestros ríos. Con estas medidas la biodiversidad saldrá ganando. El 60% de los peces autóctonos del Ebro se han perdido. La madrilla y el barbo son reliquias. Y ranas, sapos y tritones han desaparecido de nuestros cursos de agua.

Ministerio de Defensa

Un tercio de la superficie del término municipal de la ciudad, 33.000 hectáreas, está dedicado a campo de maniobras militares. Parte de su territorio está ocupado por bosque mediterráneo de pino carrasco, coscoja y matorral bajo. Solo en el periodo del 2006 al 2017, ha habido 53 incendios que han afectado a 7.600 hectáreas y que en ocasiones se ha extendido a los próximos pinares de Zuera. De continuar los ejercicios de tiro, no tenemos mucha esperanza de que esos bosques, ya disminuidos, se mantengan.