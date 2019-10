Zaragoza aprueba sus ordenanzas fiscales con aportaciones de Vox y del PSOE

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado inicialmente este martes las ordenanzas fiscales de 2020, a las que han incorporado dos votos particulares de Vox y otro del Grupo Socialista.

La responsable municipal de Hacienda, María Navarro, ha afirmado en rueda de prensa que en el Gobierno PP-Cs están "contentos" por sacar adelante sus primeras ordenanzas fiscales, que se han visto mejoradas en la Comisión, así como por cumplir con sus compromisos y bajar los impuestos, aunque no tanto como habrían deseado.

Con este proyecto, los zaragozanos con inmuebles con un valor catastral inferior al millón de euros verán rebajado su recibo del IBI un 0,33 por ciento, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda acepte una rebaja generalizada del 3 por ciento en el catastro, exceptuados nuevamente los inmuebles por encima del millón de euros.

Además, el IBI de 2020 contempla bonificaciones a dos colectivos: las familias numerosas -un 60 por ciento a las de tipo general y un 70 por ciento a las de categoría especial, aceptando en parte el voto particular de Vox- y otra al pequeño comercio.

Con respecto a esta última, se aplicará una bonificación del 30 por ciento con la condición de que sea el mismo propietario el que se dedique a la actividad comercial.

En este punto se han rechazado los votos particulares que planteaba la oposición de izquierdas, que pretendía vincular la bonificación a la creación de empleo y que han sido tumbados porque de este modo "no cabría casi nadie", dado que la generalidad de los pequeños comerciantes son autónomos, ha indicado Navarro.

De igual forma, los votos del equipo de gobierno y de Vox han echado para atrás la propuesta de la izquierda de bajar el tipo general del IBI al 0,4, algo que la consejera de Hacienda ha tachado de "curioso" ya que no lo hicieron cuando gobernaban.

La plusvalía quedará tal y como salió del Gobierno, con una ampliación de las bonificaciones en las de tipo "mortis causa", que hasta ahora cubrían un 95 por ciento de la vivienda habitual o negocio de la persona fallecida y otra del 20 por ciento a una segunda vivienda adicional con un límite de 150.000 euros en su valor catastral.

Ahora, se cambia esa segunda vivienda adicional por cualquier tipo de inmueble y se amplía la bonificación del 20 al 50 por ciento.

Han quedado aprobadas también bonificaciones del 75 por ciento en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que se aplicarán en los primeros 30.000 euros.

En este punto ha sido aceptado un voto particular del PSOE, que pedía una bonificación del 95 por ciento para actuaciones de fomento de la movilidad eléctrica por parte de comunidades de propietarios.

También se ha admitido otro voto particular de Vox para que en la factura del agua se tenga en cuenta el consumo "per cápita" y no el general en el caso de las familias numerosas.

Por último, sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que en un principio no se modificaba en el proyecto del Gobierno PP-Cs y que ha sido "bastante controvertido", saldrá adelante una modificación de los coeficientes ya que estaba "en riesgo" la recaudación por este tributo, que acumula 60 recursos pendientes procedentes del mandato anterior.

Una vez cumplido este trámite, las ordenanzas fiscales quedan a la espera de pasar por Pleno para su aprobación definitiva.