Ni un duro para Zaragoza

Después de lograr varias suspensiones y algún que otro cambio de fecha, Jorge Azcón no pudo impedir ayer que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) votara por primera vez y lo hiciera en contra de los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. Cayó por el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, que inclinó la balanza y deja a la capital de Aragón contra las cuerdas. "Es la peor noticia económica que se nos ha dado en décadas", ha manifestado el primer edil, quien ha calificado el acuerdo como "incomprensible, inaceptable e intolerable".

Azcón ha explicado que su ayuntamiento tiene una deuda de más de 100 millones de euros y que no dispone de ahorros, algo que achacó a la “pésima gestión” de los anteriores equipos de Gobierno. A ello hay que unir la caída de ingresos por la actual crisis y el aumento del gasto que debe afrontar debido a la pandemia. "Han destrozado las cuentas" del consistorio, ha explicado el alcalde, que al tiempo ha reclamado que el reparto del fondo de reconstrucción se haga de acuerdo al número de habitantes de cada ciudad. Según sus cuentas, esto le habría permitido ingresar a Zaragoza cerca de 71,3 millones de euros: “Es incomprensible que repartiendo 5.000 millones de euros se plantee una fórmula que deje fuera la quinta ciudad de España. Es un insulto a todos los zaragozanos”, ha agregado.

"Se ha roto el consenso histórico que ha habido desde hace décadas. Nunca se había tenido que votar", ha recordado Azcón, que anticipa que su Gobierno no se va a quedar quieto y empezará a dar a conocer sus movimientos, conjuntos e individuales, a partir de mañana. Esta situación no solo perjudicará a Zaragoza, sino a otras grandes ciudades como Lérida, Cádiz, Murcia o Granada, según el primer edil.

No se habla de tribunales de momento, pero sí se quiere ser contundente en el mensaje: "No vamos a permitirlos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Es un insulto. Los ciudadanos de Zaragoza también son españoles. ¿Por qué se reparten 5.000 millones solo entre los que tienen ahorros?", se ha preguntado.

"Es para que a Pedro Sánchez se le caiga la cara de vergüenza. Va a Europa a pedir ayuda para los países más perjudicados y en su país se olvida de las ciudades que pero situación económica tienen", ha continuado Azcón, cuya alternativa era que el reparto entre los municipios se produjese por población. Zaragoza tiene censados 674.997. En una sencilla operación con los 5.000 millones de Hacienda y los más de 47 millones de habitantes que hay en España, "a nuestra ciudad le tocarían más de 71 millones", ha relacionado el alcalde, conocedor de que hay muchos alcaldes socialistas "que piensan que es injusto".

La propuesta de Hacienda no ha concitado consenso. La votación de la Junta de Gobierno ha concluido en empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos. La igualdad ha obligado a recurrir al reglamento. El presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha inclinado la balanza hacia el lado que menos le interesa a Zaragoza.

“Es un despropósito histórico. El PSOE ha aprobado en solitario un acuerdo del Gobierno de Sánchez que de un plumazo ha creado en España ayuntamientos de primera y de segunda, ha sentenciado Azcón, que asegura que "vamos a seguir peleándolo para que en la tramitación parlamentaria del decreto se acabe con esta situación”. Es la esperanza que le queda a Zaragoza ya que el texto aprobado incorpora una resolución política de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticAs. "Ha habido un error de base ya que se ha puesto una cuestión contable por encima de las necesidades de los ciudadanos que se están enfrentando a una crisis económica sin precedentes”, ha concluido Azcón.

En el consistorio ha encontrado una respuesta rápida en el PSOE por medio de Ros Cihuelo. "El señor Azcón se ha olvidado de nombrar una serie de acuerdos que van a suponer un montón de medidas muy beneficiosas para las entidades locales. El señor Azcón se pone a criticar un acuerdo en el que participaban los ayuntamientos que dispusieran de remanentes, siendo que el ayuntamiento de Zaragoza ya decidió no utilizarlo para este acuerdo sino para pagar las revisiones de precios a los que no estaba obligado a hacer frente totalmente. Es decir, critica que no ha recibido parte de un acuerdo cuando él no aportaba absolutamente nada. El Ayuntamiento de Zaragoza no cumplía con una condición mínima para participar. No aportaba ningún ahorro y eso tiene que quedar cristalino".

"Cuando él dice que los zaragozanos somos también españoles, tan es así que a todos les han llegado las ayudas que ha implementado el Gobierno de España: Ertes, ingresos mínimos vitales, ceses de actividad, etcétera. La única exclusión que se le hace al alcalde de Zaragoza es la que practica el propio alcalde Azcón, que es quien excluye a los ciudadanos de un acuerdo en el que podía participar con más de 30 millones que ha decidido dedicar a la revisión de precios, es decir, para las grandes contratas".