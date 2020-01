Zaragoza entierra el Párking Norte y el Espacio Zity será el único ferial

No habrá más Párking Norte durante las fiestas del Pilar. El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al Gobierno de Aragón la extinción del contrato para explotar la parcela en la que durante años se instaló el gran recinto ferial y por el que se pagaba un canon anual de unos 180.000 euros. Con esta decisión se entierra cualquier posibilidad de que la ciudad vuelva a tener dos grandes carpas festivas durante los próximos años.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, explica que el pasado mes de diciembre se trasladó a la DGA la solicitud de extinción de la concesión demanial de esta parcela (título que permite su uso especial), propiedad de la DGA y que todavía tiene que dar una respuesta. El último convenio de cesión se firmó en el 2018 por cuatro años, con posibilidad de otro de prórroga, aunque el hecho de extinguirlo antes de tiempo no generará ningún coste añadido.

Según indica Fernández, la decisión se tomó tras estudiar el contrato con el promotor del Espacio Zity –que ya ha solicitado la prórroga– y confirmar que era viable técnica y jurídicamente albergar a los miembros de Interpeñas bajo sus carpas, ya que no compromete ni el aforo ni exige modificar los espacios ya diseñados.

«Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso y objetivo, que era ofrecerles una alternativa», explica, sin olvidarse de que los informes técnicos no recomendaban abrir dos grandes recintos festivos durante las fiestas por motivos de seguridad.

Aunque los peñistas apoyaron por inmensa mayoría en la asamblea de este lunes aceptar la oferta del Espacio Zity, con descuentos en días de máxima afluencia y abonos especiales para acceder a Valdespartera, Fernández no descartó que sigan trabajando en conseguir un pabellón propio en el solar particular de Miguel Servet. De hacerlo, según indicó, se estudiará su solicitud como la de cualquier otra entidad y se responderá atendiendo a la normativa. «Si cumplen la norma, se autorizará», matiza.

No obstante, aseguró que ya no tenía sentido mantener retenida la explotación de esta gigantesca parcela ubicada junto al campus Río Ebro al no existir intención de organizar ninguna actividad, con el gasto que conlleva anualmente.

La opción de que los peñistas vayan al recinto ferial no le supondrá ningún coste añadido al consistorio, aseguró la vicealcaldesa.

Sin recinto por falta de tiempo

El Párking Norte lleva dos años sin acoger las fiestas del Pilar. El 2018 fue el primero, después de que el adjudicatario de las carpas renunciase a montarlas y explotarlas por falta de tiempo para garantizar un correcto montaje. En el 2019, el Gobierno entrante de PP y Cs alegaron falta de tiempo para sacar a concurso los pliegos, que dejó sin preparar el anterior equipo de ZeC.