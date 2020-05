Zaragoza y su entorno son la novena metrópolis con más renta

La ciudad de Zaragoza junto con su entorno metropolitano conforma una de las áreas urbanas con más renta media por habitante. En concreto esta alcanza los 13.070 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017, los últimos disponibles. Así, la capital aragonesa y los pueblos de su alrededor ocupan el puesto número nueve a nivel nacional en un ránking que encabezan las tres capitales vascas: San Sebastián (15.399 euros por habitante), Bilbao (14.549 euros) y Vitoria-Gasteiz (14.367 euros). Madrid y Barcelona son las siguientes con 14.306 euros y 13.761 euros por habitante respectivamente.

Estos datos han sido obtenidos según un parámetro denominado Área Urbana Funcional (AUF), que agrupa una ciudad con aquellas localidades cercanas sobre las que tiene influencia laboral. Para que un municipio forme parte de un AUF el 15% de su población tiene que desplazarse a la ciudad de referencia para trabajar. Las cifras se extraen de un informe anual publicado este miércoles de indicadores urbanos que se elabora a nivel europeo comparando los datos de todas las ciudades con más de 20.000 habitantes.

Con respecto al año anterior, el 2016, la Zaragoza metropolitana ha incrementado su renta media por habitante. Entonces era de 12.432 euros por persona, por lo que aumentó en 638 euros. En los últimos puestos de este ránking están Torrevieja (7.651 euros por habitante), Lorca (8.759 euros) y, sorprendentemente, Marbella (8.785 euros).

El resto de ciudades aragonesas de más de 20.000 habitantes (Huesca, Teruel y Calatayud) no ocupan los puestos más altos ni los más bajos de las listas de indicadores medidos. La renta media de Huesca, Teruel y Calatayud es de 12.664,57 euros por persona; 12.979 euros; y 10.986 euros, respectivamente.

Fuera de este estudio, el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) recopila estos mismos indicadores de los municipios aragoneses de más de 1.000 habitantes con mayor y menor renta por habitante. Así, las seis localidades aragonesas con una mayor renta per cápita se encuentran en la provincia de Huesca. En el 2017, Sallent de Gállego era la localidad de Aragón con una mayor renta per cápita (21.058 euros anuales); seguida por Jaca (20.957 euros), Benasque (19.748), Aínsa-Sobrarbe (19.5050) y la capital, Huesca, con 19.447. Todas ellas por encima de Zaragoza y de las grandes ciudades españolas. Por el contrario, las localidades con una renta per cápita más baja se concentran principalmente en la provincia de Zaragoza, con Fabara (8.927 euros anuales); Maella (9.526); Lanaja –la única oscense entre las cinco con menor renta, con 9.755–; Ricla (9.860) y Alfamén (10.004).

Otros parámetros que recoge el estudio son, por ejemplo, el número medio de hijos o la esperanza de vida. Teniendo en cuenta el primero de estos indicadores, Melilla es la ciudad española con un mayor número de hijos por mujer, con 2,27 de media. Es también la única ciudad de más de 20.000 habitantes que supera los dos hijos de media por mujer. Por contra, San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, es la ciudad con una menor tasa y se queda en los 0,95 hijos por mujer.

Pozuelo de Alarcón es el municipio con una mayor esperanza de vida del país, con 86 años de media, mientras los habitantes de La Línea de la Concepción viven casi siete años menos de media, con una esperanza de vida de 79,5 años. La localidad madrileña es también la ciudad (sin tener en cuenta su área de influencia) con una mayor renta media por habitante, con 25.903 euros por cabeza.