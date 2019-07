Zaragoza establece que el pago de facturas sin contrato pase por Pleno

El Gobierno de Zaragoza ha anunciado este viernes que para tratar de acabar con el pago de facturas sin contrato a proveedores, esta decisión deberá pasar por el Pleno y no bastará con la firma del consejero de Hacienda, como se hacía hasta ahora.

La actual titular de la consejería, María Navarro, ha considerado en rueda de prensa que el procedimiento seguido hasta ahora para el pago de facturas sin contrato es una "malísima práctica", a la que quieren "poner freno".

Por ello, Navarro ya ha aclarado que no va a firmarlas: "Me dejaron las convalidaciones de créditos y yo, como consejera del área, por decretazo, no voy a firmar".

La también portavoz del Gobierno ha señalado que durante el 2018 un total de 53 millones de euros de un presupuesto de 750 fueron pagados con este procedimiento, lo que ha dado lugar a una "bola de pago de facturas sin contrato gigante".

"Un ayuntamiento como la quinta ciudad de España no puede tener pliegos que lleven 9 años sin licitarse", ha censurado, antes de añadir que "con el dinero de los demás hay que ser mucho más escrupulosos que con el propio".

Para aprobar estos pagos, el Gobierno del Partido Popular ha convocado con carácter urgente una Comisión de Economía para este lunes, fuera del plazo ordinario, por lo que tendrán que recabar los apoyos necesarios para dar el visto bueno a la urgencia.

Y tanto el Partido Socialista como Zaragoza en Común ya han anunciado que votarán en contra.

El portavoz socialista de Hacienda, Horacio Royo, ha señalado en una rueda de prensa que la decisión del Ejecutivo es "sobreactuada" y "cosmética", a la par que ha criticado la premura de la convocatoria.

"Nos dejan sin margen para analizar la situación", ha criticado el concejal, quien ha pedido que se desconvoque esta Comisión y se vuelva a convocar más tarde.

Para el edil de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, Navarro está renunciando a una de sus competencias, la firma de facturas, para "cargar al Pleno", algo que traerá la "grave consecuencia" de aumentar los tiempos de pago a proveedores, ya que "antes se podía hacer con la firma y ahora habrá que esperar un mes entero.