Zaragoza festeja las cinco medallas mundialistas de la patinadora Nerea Langa

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido homenaje este miércoles a la joven patinadora Nerea Langa por su "extraordinaria" labor en los 'World Roller Games' (el Mundial Júnior de patinaje de velocidad) celebrado recientemente en Barcelona, en el que consiguió cinco medallas: dos oros y tres platas.

Durante el acto, el alcalde la capital aragonesa, Jorge Azcón, acompañado por la concejala de Deportes, Cristina García, ha felicitado el "duro esfuerzo" de la campeona y le ha agradecido el gesto que ha tenido con el consistorio, al que le ha regalado una camiseta con su firma para conmemorar sus triunfos en este torneo.

"Nos llena de orgullo recibir a Nerea porque lo que ha conseguido es encomiable. Compite en un deporte muy minoritario, en el que apenas hay oportunidades, y por eso tiene mucho más mérito conseguir destacar con los resultados que está logrando a nivel mundial. Es un ejemplo para todos los jóvenes de la ciudad", ha sostenido el primer edil.

Después ha sido el turno de la joven zaragozana, acompañada por toda su familia, quien ha agradecido todo el apoyo recibido durante la celebración del Mundial y los días posteriores. Asimismo, ha destacado que uno de los objetivos que quiere conseguir gracias a su éxito es "animar a la gente a que vea más patinaje".

El Mundial Júnior cerró la persiana el pasado domingo, y este miércoles Nerea Langa ha asegurado que aún no ha asimilado todas las aventuras vividas en la capital catalana. "Todavía no me acabo de creer del todo lo que he conseguido, estoy muy contenta. Iba con esperanzas de subirme al cajón en la primera prueba, conseguí el oro y eso me motivó a ir con más fuerza a por las otras medallas por las que competía", ha manifestado.

Con 18 años, suma cinco nuevos metales a su palmarés. Se colgó su primera medalla en un campeonato de Aragón con 10 años, en ese momento el sueño por llegar a la élite comenzó a tomar forma, aunque en sus planes no entraba que casi una década después se la compararía con Sheila Herrero, la patinadora zaragozana más laureada de la historia con 15 títulos mundiales en categoría sénior, a la que considera "una referente".

Antes de volver a calzarse los patines, la agenda de Nerea Langa le permite tener un breve descanso en el que podrá disfrutar de sus recientes éxitos y cargar las pilas de cara al campeonato de Europa de patinaje de velocidad, que se celebrará en Pamplona (Navarra) del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2019.