«Zaragoza se ha convertido en el centro logístico del país»

La directora general de Aliexpress en España, Estela Ye, visitó recientemente Zaragoza, donde participó en una jornada para ayudar a las pymes de la comunidad a internacionalizarse. En este evento exclusivo, organizado por la tecnológica aragonesa Inycom, Ye explicó lo que es Aliexpress, el marketplace del grupo Alibaba. Esta plataforma de e-commerce proporciona espacio a otros vendedores para mostrar sus productos, igual que un centro comercial off line lo hace con las tiendas físicas. En España, Aliexpress es la segunda aplicación de compras móvil más descargada en el país y el segundo sitio de e-commerce más visitado. Además, es el marketplace más importante en países como Polonia, Portugal o Rusia.

–Hasta hace unos meses Aliexpress solo vendía productos de empresas chinas.

–Empezamos a abrir nuestra plataforma de forma efectiva a principios de año. Ahora cualquier empresa aragonesa y española puede vender a través de nuestro marketplace. De hecho, ha crecido mucho el número de compañías interesadas y ya tenemos miles de vendedores.

–¿Sois una herramienta útil para las firmas que quieren dar el salto al exterior?

–Totalmente. Queremos ofrecer un ecosistema abierto a cualquier empresa que quiera digitalizarse. No hay que olvidar que en Aliexpress vendemos a todo el mundo menos a China, porque allí el grupo Alibaba ya tiene otras firmas asentadas. Nacimos en el 2010 y ya estamos en 220 países con 150 millones de usuarios activos. Rusia es nuestro principal mercado, donde somos el mayor marketplace con 20 millones de usuarios, seguido de Estados Unidos y España, que es nuestro tercer país tanto en ventas como en usuarios. Este liderazgo lo achacamos a que los españoles son muy sensibles a precios y a la hora de comprar por internet no tienen miedo.

–¿Las empresas más pequeñas e incluso los autónomos también tienen cabida?

–Por supuesto. Sabemos que el 99% de las empresas española son pymes y queremos facilitarles las cosas. Por eso hemos quitado todos los gastos fijos y para una firma nueva, registrarse y publicar productos es totalmente gratis. Además, nuestra comisión es muy baja: varía entre el 5 y el 8% sobre el precio total. Por ejemplo en una prenda es del 8% y un producto electrónico del 5%. Lo que buscamos es que las empresas vendan mucho en nuestro canal y que la exportación deje de ser exclusiva de las grandes compañías. Así, por ejemplo tenemos herramientas para traducir los catálogos a 18 idiomas.

–¿Qué pueden encontrar los usuarios?

– De todo. Ahora mismo los sectores líderes son los que marcan los vendedores chinos, pero no sé si en un futuro, cuando incorporemos toda la oferta local, esto cambiará. Vendemos mucho producto electrónico, ropa de mujer, de deporte, accesorios, artículos de hogar o juguetería. Los particulares buscan sobre todo productos diferenciados que no encuentran aquí. Hace poco un señor aficionado a la magia me contaba que se había enganchado a nuestra plataforma porque en ella compraba libros especializados que no encontraba en otro sitio.

–¿También van a impulsar la venta de productos alimentarios?

–Sabemos que es un sector muy fuerte y por eso lo vamos a activar en las próximas semanas para poder vender en todo el país.

–¿Qué estrategia siguen en materia logística?

–Ahora son las empresas las que deben buscar su propia solución logística pero en breve podremos ofrecer nuestra red de entrega para, por ejemplo, poder mandar a Rusia. En materia de almacenamiento, no tenemos la filosofía de construir nuestros propios almacenes. Colaboramos con partners y son ellos los que toman las decisiones en ese sentido. En España, por ejemplo, Correos es nuestro principal socio estratégico en materia logística. Y operamos igual en el resto de países. Creemos que la mayoría de los vendedores ya tienen soluciones de almacenamiento propias o con terceros, además preferimos apostar por la red logística de entrega.

–Aragón aspira a convertirse en la plataforma logística del comercio de China con el sur de Europa. ¿Cree que Zaragoza está bien posicionada para albergar nuevos almacenes?

–Por supuesto. Cualquier gran operador podría plantearse instalar su almacén en Zaragoza. La capital aragonesa y Plaza concretamente se han convertido en el centro logístico del país y reúne todas las condiciones para albergar almacenes.