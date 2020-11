Zaragoza homenajea a Luis Constante Acín, asesinado hace 40 años por los GRAPO

El Ayuntamiento de Zaragoza ha homenajeado con la colocación de una placa conmemorativa al coronel del Ejército del Aire Luis Constante Acín, asesinado hace hoy 40 años por los GRAPO en la capital aragonesa.

Sus familiares y los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo han acudido este jueves al acto, reducido debido a la pandemia, y en el que han intervenido Luis Constante, nieto del asesinado; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la concejala delegada para las víctimas del terrorismo, Patricia Cavero.

En el lugar donde arrebataron la vida del coronel de aviación, en la confluencia de la Gran Vía con la calle Ruiz Anglada, sus familiares han descubierto una placa conmemorativa instalada por el Consistorio en la que se destaca que "Zaragoza jamás olvida".

"Las heridas permanecen en las cicatrices y no podemos ignorarlas ni huir de ellas porque forman parte de nosotros. Del mismo modo, lo sucedido aquí hace cuarenta años es una herida que forma parte de nuestra familia, de la ciudad de Zaragoza y de la sociedad española", ha manifestado el nieto de la víctima en su discurso en nombre de la familia.

Como ha expresado, este homenaje les ayuda a "derribar los muros que tanta oscuridad levantaban a la memoria": "Esta placa permite hacer más presente la figura de mi abuelo, pero, ante todo, supone para nosotros una muestra de aprecio y cariño por parte de una ciudad que acoge y hace suya aquella desgracia que forma parte de nosotros".

Cavero, por su parte, ha señalado que Constante fue asesinado "con absoluta cobardía", dejando a su mujer viuda y huérfanos a sus tres hijos, un "dolor infinito que Zaragoza no olvida ni olvidará nunca".

"Una de las principales tareas de la concejalía es recordar como se merecen a las víctimas que ha habido en nuestra ciudad para que su sacrificio tenga por lo menos el sentido de reforzar nuestros valores democráticos y de mantener la repulsa de manera permanente de los asesinos y de los que hoy les siguen apoyando para escarnio de cualquier persona de bien", ha aseverado.

Como "deuda de la ciudad con las víctimas del terrorismo" el Consistorio continuará rindiendo homenajes y señalando los lugares en los que se cometieron atentados para dar a los fallecidos "el reconocimiento y el espacio de debate público que se merecen".

Estos reconocimientos comenzaron en junio con la instalación de una placa conmemorativa para Jesús Argudo, asesinado por el grupo terrorista Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés (FRAVA) hace también 40 años.

Para el alcalde, acciones como el homenaje a Constante suponen una "obligación moral de los demócratas" y construyen un relato basado en "la memoria, la dignidad y la justicia".

Azcón ha destacado en su discurso que aunque ya no tenemos que lamentar más crímenes de grupos terroristas como ETA o los GRAPO, "hoy nuestra democracia no es más fuerte cuando los que no han condenado los asesinatos tienen un papel en la política del país".

"Me entristece profundamente que los herederos de una banda terrorista como ETA, que son el partido político Bildu, tengan un espacio en la escena política como lo están teniendo, no se lo merecen", ha señalado en relación a la negociación del Ejecutivo central con el partido independentista vasco.

Azcón ha condenado el relato que no reconoce que hubo "víctimas y verdugos" y ha recalcado que solo hay una forma de defender las ideas: "la palabra".