Zaragoza negocia con Defensa reforestar una parcela del campo de maniobras

El Ayuntamiento de Zaragoza está en plena negociación con el Ministerio de Defensa para poder incluir una parcela del gigantesco campo de maniobras de San Gregorio en su proyecto de reforestación.

Desde el consistorio siguen estudiando qué terrenos podrían incluirse entre las 1.200 hectáreas en las que pretenden actuar en los próximos diez años. Ya tienen muchas fichadas y definidas, sobre todo en la ciudad consolidada, y siguen trabajando para aumentar las parcelas en el anillo que rodea al municipio.

Una de ellas se encuentra en el campo de maniobras, en la zona más próxima a la urbe y que Defensa ya no utiliza para sus entrenamientos desde hace años. Históricamente, los vecinos de San Gregorio y el Rabal han reclamado que el ministerio ceda parte de este terreno para que pueda ser utilizado libremente por los ciudadanos, algo que nunca ha sucedido. Ni se ha planteado.

Ahora se ha presentado una nueva oportunidad y desde el ayuntamiento ya han iniciado los contactos con Madrid, que no serán ni fáciles ni ágiles. Por ahora solo ha habido contactos de los que no ha habido grandes avances, según indican fuentes cercanas. En las negociaciones ya no solo será clave la posible implicación del Ejército en la reforestación, sino que se libere la parcela para uso y disfrute de los ciudadanos.

El llamado Bosque de los Zaragozanos solo saldrá adelante con la implicación de instituciones, empresas, asociaciones y colectivos. Según fuentes municipales, el proyecto ha tenido una gran acogida y varias son las empresas que ya han mostrado su interés por contribuir con el medio ambiente plantando parte de los 700.000 árboles previstos en el proyecto y que podrían absorber hasta 251.768 toneladas de CO2 en 40 años.