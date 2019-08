Zaragoza no paga a los centros de tiempo libre desde marzo

Las empresas que se encargan de las actividades en los Centros de Tiempo Libre (CTL) de Zaragoza no cobran desde marzo, según UGT, cuando finalizó el contrato y pasaron a realizar los servicios en reconocimiento de obligación, una fórmula que existe para aquellos contratos caducados. Por ahora, hay dos centros de la ciudad que ya no pueden pagar las nóminas de sus empleados, Trazgo y Os Mesaches. Desde el área de Acción Social y Familia explicaron que se trata de un «problema heredado» ya que el anterior equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no firmó las facturas que autorizan el pago por los servicios prestados.

UGT denunció que hay 120 empleados en riesgo de no cobrar sus nóminas ya que las empresas que realizan estos trabajos no tienen la capacidad económica suficiente para afrontar el pago de las nóminas, en incluso el material de las actividades, tras varios meses sin ingresos.

La empresa Trazgo lleva cinco meses sin cobrar, por lo que no van a poder pagar a sus empleados el mes de agosto. La misma situación afrontan en Os Mesaches, donde sus empleados solo ingresaron la mitad de la nómina de julio y agosto no lo cobrarán.

Desde la concejalía de Acción Social informaron que en el último pleno se aprobó el pago de las facturas y, una vez realizados los trámites administrativos (que llevan su tiempo), se realizarán los pagos, posiblemente en septiembre.

«Si ZeC hubiese licitado y adjudicado el contrato, cobrarían sin problema. El problema con los CTL es consecuencia directa de la mala gestión del gobierno anterior», aseguraron. En la anterior legislatura era el concejal de Economía, Fernando Rivarés, ahora en la oposición y en Podemos, el que firmaba las autorizaciones de pago de estas facturas. En cambio, el nuevo Gobierno ha decidido que sea el pleno el que dé el aval.

Según explicaron desde el área, ya se han comenzado a redactar los nuevos pliegos para solucionar de forma defintiva este problema.